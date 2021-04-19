Ev ve dükkan sahiplerine büyük indirim! Yüzde 20...
19 Nisan 2021 Pazartesi - 15:58 | Son Güncelleme : 19 04 2021 - 16:15
Bakan Kurum güzel haberi duyurdu. Vatandaşlardan gelen yoğun talep karşılıksız kalmadı. Yüzde 20 indirim yapılacak. 28 Mayıs tarihine kadar devam edecek. İsteyen vatandaşlar yararlanabilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, daha önce de düzenlediğimiz yüzde 20 indirim kampanyamızı bu yıl da tekrarlıyoruz. Kalan taksit sayısı 12’den fazla olan ve borcunun tamamını ya da yüzde 25’inden fazlasını peşin ödeyecek hak sahiplerine yüzde 20 indirim yapıyoruz. Vatandaşlarımız kampanyamızdan 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında faydalanabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ
'den konut
ve iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlara güzel haberi duyurdu.
Twitter hesabında açıklama yapan Kurum, "Vatandaşlarımız kampanyamızdan 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında faydalanabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun." dedi. Borcun tamamı ya da yüzde 25'inden fazlasını peşin ödeyenlere yüzde 20 indirim