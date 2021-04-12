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Ev ve arsa sahibi milyonları kapsıyor! Para ödemeyecekler...
Ev, arsa, arazi, işyeri sahibi olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Onlar para ödemeyecek... İlk taksit ödemeleri başladı, 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Emlak Vergisi'nden kimlerin muaf olduğu araştırılmaya başlandı. Peki kimler emlak vergisi ödemiyor? Ücretsiz izindekiler vergi muafiyetinden yararlanabilir mi, çalışan emekliler muafiyetten yararlanabilir mi, kiralık mesken için vergi muafiyeti uygulanır mı, yeni emekliler muafiyetten ne zaman yararlanmaya başlar? gibi akıllarda birçok soru bulunuyor. İşte 10 soruda Emlak Vergisi...