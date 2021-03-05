05 Mart 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.543 0.32 EURO 8,9430 -0.81
USD 7,4890 -0.29 ALTIN 408,340 -0.50
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ev ve araba almak isteyenlere güzel haber! Sıfır faiz...

AA |  05 Mart 2021 Cuma - 13:45 | Son Güncelleme : 05 03 2021 - 14:02

Ev ve araba satın almak isteyen milyonlara güzel haber geldi. Sıfır faizle ev ve araba sahibi olabilirsiniz. Resmi Gazete'de yayımlandı. Risk büyük ölçüde azaldı. Tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınması teklifinin yasalaşmasıyla yeni bir dönemin başladığını belirten sektör temsilcileri, sektör büyüklüğünün ikiye katlanacağı ve mağduriyet yaşanma ihtimalinin sıfıra indirildiği görüşünde. Fuzulev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, "konut ve otomobil alımına yönelik tasarrufa dayalı faizsiz finansman sisteminin", özellikle faiz hassasiyeti bulunan ya da banka kredisindeki ek faiz maliyetini yüklenmek istemeyen kesimler tarafından ilgi gördüğünü söyledi.


Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı  Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, dün gece TBMM Genel  Kurulu'nda kabul edildi. Uzun zamandır regülasyon bekleyen sektörün önde gelen şirketlerinin  temsilcileri kararı mutlulukla karşılarken, düzenlemenin getireceği yeniliklere  ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
   
Fuzulev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, "konut ve otomobil alımına  yönelik tasarrufa dayalı faizsiz finansman sisteminin", özellikle faiz  hassasiyeti bulunan ya da banka kredisindeki ek faiz maliyetini yüklenmek  istemeyen kesimler tarafından ilgi gördüğünü söyledi.
 
Son 4-5 yılda sektöre art arda giren firmaların etkisiyle bu alanda  faaliyet gösteren işletme sayısının hızla arttığını ve neredeyse 100'e ulaştığını  dile getiren Akbal, sistem dahilindeki katılımcı sayısının 350 bin civarında  olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.
 
Akbal, son yıllarda artan talebin, bu alanda faaliyet gösteren firma  sayısında da hızlı bir artışı beraberinde getirdiğini kaydederek, sözlerini şöyle  sürdürdü:   "Hem sektöre olan katılımcı ilgisi hem de muhtemel büyüme beklentisi  bu alana ilgiyi artırdı. Bu kadar çok firmanın katılması sonrası sektör hükümetin  de dikkatini çekmeye başladı. Uzun süredir yaptığımız görüşmeler sonrası  hazırlanan kanun teklifi nihayet dün gece yasalaştı. Şu ana kadar bir sorun  yaşanmamış olması sistemin risk içermediği anlamına gelmiyordu. Bu nedenle böyle  bir kanun ortaya konulması hem sistemi güvence altına aldı hem de mağduriyet  yaşanma riskini sıfıra indirdi."
 
"Konut satışlarındaki yüzde 15'lik pay ikiye katlanacak"
 
Eyüp Akbal, bu alanda faaliyet gösteren finansman şirketlerinin asgari  sermaye tutarının 100 milyon lira olarak düzenlenmesinin öneminden bahsederek, şu  açıklamalarda bulundu: "Şirketler, faizsiz esaslara göre faaliyet gösterecek. Müşteri,  tasarruf finansman sözleşmesi imzalanmasını takip eden 14 gün içinde herhangi bir  gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahip oldu. Ayrıca bu kapsamda katılım  bedeli dahil tüm tasarruf geri ödenecek. Gerekli izinleri almaksızın tasarruf  finansman faaliyetlerinde bulunan kişiler, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin  güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. Bunların yanı sıra daha çok  önemli düzenlemeler var. Hepsi de birbirinden değerli ve sektörümüzü büyütecek  düzenlemeler."
 
Akbal, Türkiye'de satılan konutların yüzde 15'inin tasarrufa dayalı  sistemle el değiştirdiğinin tahmin edildiğini belirterek, "Düzenleme sonrası  artan güvenle bu oranın yüzde 30'a yükseleceğini düşünüyoruz." dedi.
 
Peşinat zorunluluğunun olmamasının özellikle dar gelirli ve birikimi  olmayan kesim için bu modeli cazip kıldığını vurgulayan Akbal, ayrıca konut  alımında 240 aya varan vade seçeneği sunabildiklerini söyledi.
 
Akbal, "Bu sistem katılımcıyı faiz yükünden kurtarıyor. Tasarrufa  dayalı faizsiz finans sisteminde paranın herhangi bir maliyeti olmuyor. Sistem  herhangi ek bir mali yük içermediği için vatandaş rahatlıkla evine ve arabasına  sahip olabiliyor." açıklamalarında bulundu.

ETİKETLER

ev araba faiz faizsiz ev faizsiz araba ev sahibi araba sahibi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.