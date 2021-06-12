Ev ve araba alacakları ilgilendiriyor! Yeni dönem, zorunlu...

Ev ve araba alacakları yakından ilgilendiren bir karar verildi. Yerli otomobil çalışmalarının hızla devam ettiğini söyleyen Murat Kurum, "Çevre ve iklim dostu elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması için yeni yapılacak binalarımızda elektrikli şarj ünitesi koyma zorunluluğu getirdik. Şehirlerimizi TOGG'a hazırlıyoruz" dedi.
Diğer yandan, Türkiye'nin Otomobili'nde üretim süreci devam ediyor. TOGG Gemlik Tesisi'nde üretim ve montaj hatlarının kurulması ile 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin battan indirilmesi hedefleniyor. Gemlik Tesisi'nde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.
TOGG Gemlik Tesisi'nin üst yapı çalışmaları Yapı Merkezi tarafından Ocak 2021'de başlatıldı. Tesis 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek ve tam kapasiteye ulaştığında 230 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.
İlk seri otomobil, 2022 yılının son çeyreğinde banttan inecek. TOGG bünyesinde, 175 bin/yıl kapasiteye ulaşıldığında 4 bin 300 kişi istihdam edilecek. Üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 olacak.
2025 yılında yerlilik oranı yüzde 68'e kadar ulaşacak. 2030 yılına kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üretilecek. (Sabah)