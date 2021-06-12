Ev ve araba alacakları ilgilendiriyor! Yeni dönem, zorunlu...

Ev ve araba almayı planlayanları ilgilendiren karar! Zorunlu olacak. Bakan duyurdu. Yeni kararın detayları belli oldu. Yeni binalarda zorunlu olmasına karar verildi. Yerli otomobilin yapımı ile ilgili hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan TOGG açıklaması geldi. Bakan Kurum, "Yeni yapılacak binalarımızda elektrikli şarj ünitesi koyma zorunluluğu getirdik. Şehirlerimizi TOGG'a hazırlıyoruz" dedi.

Ev ve araba alacakları yakından ilgilendiren bir karar verildi. Yerli otomobil çalışmalarının hızla devam ettiğini söyleyen Murat Kurum, "Çevre ve iklim dostu elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması için yeni yapılacak binalarımızda elektrikli şarj ünitesi koyma zorunluluğu getirdik. Şehirlerimizi TOGG'a hazırlıyoruz" dedi.

Diğer yandan, Türkiye'nin Otomobili'nde üretim süreci devam ediyor. TOGG Gemlik Tesisi'nde üretim ve montaj hatlarının kurulması ile 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin battan indirilmesi hedefleniyor. Gemlik Tesisi'nde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.