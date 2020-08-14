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Ev ve araba alacaklar dikkat! Kredi faiz oranları ne kadar? Güncel kredi faiz oranları
Ev, araba ve ihtiyaç kredisi çekecek herkesi ilgilendiriyor. Kamu bankaları (Ziraat, Halkbank, Vakıfbank) tarafından Cumhuriyet tarihinin en düşük kredi faizi paketi devreye alındı. Düşük faizli kredi paketi sonrası vatandaşın konuyla ilgili araştırmaları arttı. Kamu bankalarının bu hamlesi ile konut ve otomobilde rekor seviyede kredi kullanılarak satışlarda patlama yaşandı. Hatta alınacak ev bile kalmadı. Ev ve otomobil almak isteyen vatandaşlar ise hala 'Kredi faiz oranları ne kadar' sorusunun cevabını arıyor. Peki güncel taşıt - konut - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? İşte Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, Garanti, Yapı Kredi, İş Bankası ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları...
Kamu bankalarının kredi faiz oranlarındaki tarihi indirimi sonrası otomobil ve ev satışlarında resmen patlama oldu. Ardından kredi faiz oranlarında değişimler yaşandı.