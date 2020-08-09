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Ev ve araba alacaklar dikkat, değişti! Bankaların güncel kredi faiz oranları...
Kamu bankaları (Ziraat, Halkbank, Vakıfbank) tarafından devreye alınan Cumhuriyet tarihinin en düşük kredi faizi paketi sonrası vatandaşın konuyla ilgili araştırmaları arttı. Kamu bankalarının hamlesi ile hem konut hem de otomobilde rekor seviyede kredi kullanılarak satışlarda patlama yaşandı, adeta alınacak ev bile kalmadı. Ev ve otomobil almak isteyen vatandaşlar ise hala en uygun kredi seçeneğini arıyor. Peki güncel taşıt - konut - ihtiyaç kredisi faiz oranlarını ne kadar? İşte bankaların güncel kredi faiz oranları...
Kamu bankaları (Ziraat, Halbank, Vakıfbank)'ın konut ve taşıt kredisindeki faiz indirimleri rekor getirdi.