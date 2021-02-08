Ev sahiplerini ilgilendiriyor! Harekete geçildi, yeni düzenleme...

Bakanlık harekete geçti. Yeni düzenlememe geliyor. Evi olan ya da ev alacak herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Şehirlerdeki gürültü için akustik planlama geliyor. 46 ilin gürültü haritasının bittiğini söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, “Gürültü haritaları imara esas teşkil edecek” dedi. İşte planlanan yeni şehir düzeni ve bu kapsamda konutlara getirilecek ve bundan sonraki ev yapımlarında da etkili olacak imar düzenlemesi ile ilgili detaylar...

Herkesi çok yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme geliyor. Hükümet, kentlerde akustik planlamanın yapılması, sakin, sessiz alanların korunması amacıyla stratejik gürültü haritalarının hazırlanması çalışmalarını hızlandırdı. Stratejik gürültü haritalarının sonuçlarına göre hazırlanan eylem planları imar planlarına da esas teşkil edecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 46 ilin ardından bu yıl da 20 ilin gürültü haritasının tamamlanacağını belirterek yaptığı açıklamada "Gürültünün çok yüksek olduğu sıcak noktalar belirleniyor. Akustik planlamanın yapılabilmesi, yerleşim alanları ve açık arazideki sessiz ve sakin alanların oluşturulması için hazırlanan gürültü haritaları ve eylem planlarının plan eki olarak istenmesi ve plan kararlarına esas alınması zorunluluğu getirildi" dedi.

87 LABORATUVARA ÖLÇÜM YETKİSİ

Bakan Kurum, beden ve ruh sağlığının korunması için çevresel gürültü kirliliğinin azaltılması ve kontrolü amacıyla gürültü sorununu ortaya koymak, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak için gürültü haritaları ve sonuçlarına göre eylem planları hazırlandığını ifade etti.

17 İLDE YENİ İMAR PLANLAMASI

Kocaeli, Antalya, Balıkesir, Ankara, Bakan Kurum, İstanbul Konya 'nın aralarında yer aldığı 17 ilin çevresel gürültü eylem planlarının belediye başkanlıkları tarafından tamamlandığını belirterek, İzmir Denizli illerinde de gürültü eylem planı hazırlama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Kurum, gürültü ile etkin mücadelenin sağlanması amacıyla, ölçümlerin standartlara uygun ve doğru yapılması için 87 laboratuvarın yetkilendirildiğini belirtti. Bakan Kurum, "Eylem planı kapsamında gürültünün çok yüksek olduğu sıcak noktalar belirlenerek gürültüyü azaltmaya yönelik kısa, orta ve uzun vadede gürültü azaltım senaryoları oluşturuluyor. Tedbirler de belediye başkanlıkları tarafından yürütülüyor" dedi.

586 GÜRÜLTÜ ŞİKAYETİ GELDİ

Bakanlık tarafından geçen yıl 2 bin 383 gürültü denetimi yapıldığını kaydeden Bakan Kurum, "E-denetim sistemi verilerine göre önceki yıl bin 171, geçen yıl da 586 adet gürültü konulu şikayet denetimi gerçekleşti. Gürültü konusunda hukuki, teknik düzenlemeler Avrupa Birliği Çevresel Gürültü Direktifi ile tam uyumlu olarak hazırlanmış olan yönetmelik çerçevesinde yürütülüyor. Yönetmelikle; ulaşım kaynakları (karayolları, demiryolları, suyolları, havaalanları), endüstri tesisleri, şantiye faaliyetleri, işyerleri, atölyeler, imalathaneler, eğlence yerleri için çevresel gürültü sınır değerleri getirilmiştir" dedi.

BELEDİYE DE ÇALIŞIYOR

Türkiye genelinde çalışmalarının sürdüğünü belirten Bakan Kurum, "Çalışmalar belediye başkanlıkları ile koordinasyon içinde yürütülüyor.

Akustik planlamanın yapılabilmesi, yerleşim alanları ve açık arazideki sessiz ve sakin alanların oluşturulması için eylem planlarının plan eki olarak istenmesi ve plan kararlarına esas alınması zorunluluğu getirildi" dedi. (Sabah)