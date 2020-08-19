Ev sahipleri ile öğrenciler karşı karşıya geldi! Boş eve kira veriyoruz

Corona virüs nedeniyle Türkiye’de tüm üniversitelerde eğitimler, uzaktan eğitim yöntemiyle verildi. Bu nedenle üniversitelerinin bulunduğu şehirlerdeki evlerini boşaltarak ailelerinin yanlarına dönen öğrenciler, 6 ay boyunca boş evlere kira vermek zorunda kaldı. Bazı öğrencilerin kiralarını vermemesi, geç ya da eksik yatırması ise öğrencilerle ev sahiplerini karşı karşıya getirdi.