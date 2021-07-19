Ev sahipleri için flaş açıklama! Herkes merak ediyordu, yapılamaz 2 şart...

Ev sahibi olan herkesi yakından ilgilendiriyor. Çok sayıda kişi mümkün olup olmadığını merak ediyor. Açıklama geldi. Yapılamaz, yapılması için iki şartın sağlanması gerekiyor. Mimari projede olmayan bir balkonun sonradan yaptırılıp yaptırılamayacağı araştırılıyor. Balkonun sonradan yapılabilmesi için iki şart bulunuyor. Belediye/imar mevzuatı uyarınca bu mümkünse ve tüm kat malikleri de onaylıyorsa, projede olmayan balkon yaptırılabilir. Ancak bu iki koşul gerçekleşmeden balkon yaptırılırsa, dava açılarak yıktırılabilir.

Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre projede olmayan bir balkon sonradan yapılabilir mi? Bunun için iki koşulun sağlanması gerekiyor. Yoksa dava açılıp balkon yıktırılabilir.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun yazısı... Önce okurum U.K.’nın sorusu: “Gerekli prosedürler sağlandığı takdirde sonradan balkon yapılabileceğine ilişkin yazınızı okudum. Fakat ben bağlı olduğum belediye ile konuyu görüştüğümde resmi olarak hiçbir şekilde yaptıramazsınız dediler. Bu yazıyı neye dayanarak yazdınız öğrenebilir miyim?”

Okurum U.K. ve birçok okurum mimari projede olmayan balkonun sonradan yaptırılıp yaptırılamayacağını soruyorlar. Daha önceki bir yazımda da belirtiğim gibi Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) hükümleri ışığında mimari projede olmasa da binaya sonradan balkon yaptırılabilir. Ancak, iki önemli koşulun yerine getirilmesi şartıyla. İstanbul Barosu Kat Mülkiyeti Hukuku Komisyonu Başkanı Mustafa Şeref Kısacık, sonradan hangi koşullar altında balkon yaptırabileceklerini soran U.K. ve okurlarımın sorularını ayrıntılı olarak şöyle yanıtladı: “Kat malikleri ana taşınmazın bakımından, mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaktan sorumludur. (KMK 19)

O nedenle; ruhsat ve projesinde bulunmayan bir balkonun sonradan yapılması için iki koşulun bir arada gerçekleşmesi gerekir. Bu koşullardan birincisi; balkon yapılmasına belediye/imar mevzuatının izin veriyor olması gerekir. Bir başka ifadeyle, yapılacak tadilat projesinin belediye tarafından kabul edilmesi gerekir.

DİKKAT YIKTIRILIR

İkinci koşul da maliklerin tümünün onayına ihtiyaç duyulmasıdır. Mevcut mimari projede değişiklik yapılabilmesi için, hazırlanacak olan tadilat projesine tüm kat maliklerinin onay vermesi gerekir. Bu iki koşul bir arada gerçekleşmeden projede olmayan balkon yapılamaz. Eğer yapılmışsa, herhangi bir kat maliki veya Genel Kurul’dan yetki almak kaydıyla yönetici balkonun yıkılmasını, projeye uygun hale getirilmesini isteyerek dava açabilir.”

Okurum U.K., avukat Kısacık’ın açıklamaları ışığında yeniden bağlı bulunduğu belediyeye resmi olarak başvurmalıdır. Belediyeden tadilat projesine izin verilmesini istemelidir. Ancak, ilgili belediye imar mevzuatı ve projeye göre balkon yapılması uygun değilse ve maliklerin tümünün onayı alınmamışsa; balkon yaptırabilmesi mümkün olmaz.

KOMŞU GÜRÜLTÜSÜNE YÖNETİCİ MÜDAHALE EDEBİLİR Mİ?

Yazın gelmesiyle bahçe ve açık alanların da kullanılmaya başlamasıyla gürültü yapan komşularla ilgili de çok sayıda sorun yaşanıyor. Birçok okurum, gürültü yapan sorun çıkaran komşularına karşı hukuken ne yapabileceklerini öğrenmek istiyorlar.

T.Ç.: Üst kat komşum küçücük bir sesten çocukların yürümesine kadar her konuşma sesimize karışıyor. Hatta depremi bile bizden bildi. Kapıya geldi. Mesaj atıyor, arıyor, tehdit ediyor. Misafirim gelince, kapıma gelip beni rezil ediyor. Haklarım neler?

A.T.: Ben Ege’de küçük bir beldede son derece sessiz bir orman girişinde dört daireli bir apartmanda oturuyorum. Evimizin her tarafında villalar var. Geçen yıl evimize bahçe duvarından komşu bir villaya bir aile taşındı. Çocuklar, iki bakıcı ve bir aşçıları ile birlikte toplam 11 kişiler. Havuza girdiklerinde, bahçede oturduklarında sanki civarda sadece kendileri varmış gibi dayanılmaz bir gürültü kirliliği yaratıyorlar. Birkaç defa kibarca uyardık, ‘Huzurevine gidin o zaman’ diyorlar. Hukuki olarak ne yapabiliriz?

A.K.: Ankara Gölbaşı’nda oturuyorum. T.G. adlı kişi iki senedir banyo, tuvalet tadilatı atıklarını banyo boşluklarına ve asansör boşluğuna attı. Sürekli gürültü yaparak da bizi rahatsız ediyor. Ne yapmalıyım?

İstanbul Barosu Kat Mülkiyeti Hukuku Komisyonu Başkanı Mustafa Şeref Kısacık, rahatsızlık veren, etrafı kirleten komşular ve yarattıkları gürültü kirliliği ile ilgili de izlenmesi gereken yolu şöyle gösterdi:

“Kat malikleri ve evde kiracı vb sıfatlarla oturan diğer kişiler; hem bağımsız bölümleri, hem ortak yerleri kullanırken, doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirlerini rahatsız etmemek, birbirlerinin haklarını çiğnememekle yükümlüdürler. (KMK 18) Bu yükümlülüğün gereklerinden biri de aşırı gürültü yapmamak, komşuları rahatsız etmemektir. Gürültünün tahammül edilebilir boyutları aşmamasına özen gösterilmelidir.

DAVA AÇABİLİRSİNİZ

Bu yükümlülüğe aykırı davranan kişilere karşı gürültüden rahatsız olanlar tarafından KMK’nın 18. maddesine aykırılıktan, KMK’nın 33. maddesi gereğince dava açılarak, hakimin müdahalesi istenebilir. Hâkim, gürültünün rahatsız edici düzeyde olup olmadığını (keşif, bilirkişi incelemesi, tanık anlatımları vb. ispat vasıtalarıyla) tespit ettikten sonra, gürültünün giderilmesi için gerekli önlemleri belirler ve gereğini yapması için davalıyı uyarır.

EVİ SATIN ALABİLİRSİNİZ

Hâkimin verdiği karara rağmen komşunuz bu karara uymaz ve asgari bir yıl süreyle gürültü yapmaya devam ederse (Bunu ispatlamak için her gürültü yaptığında polise, zabıtaya şikâyet edip, anında zabıt tutturmak veya diğer komşularla tutanak tutmak gerekir.) KMK’nın 25. maddesindeki düzenlemeden yararlanarak ve diğer kat malikleriyle birlikte hareket ederek, alacağınız kararla, gürültü yapmakta ısrar eden malikin bağımsız bölümünün sizlere devredilmesini dahi isteyebilirsiniz.

YÖNETİCİ DAVA AÇABİLİR Mİ?

Yöneticinin müdahale edip etmemesi konusuna gelince, bu tartışmalı bir konudur. Yöneticinin her olayda dava açma hakkı (taraf sıfatı) yoktur.

Sitede müdür varsa uygun bir şekilde uyarması daha doğru olur. Sözlü/yazılı uyarıya rağmen sonuç alınamıyorsa; atıkları apartman / asansör boşluğuna atıkları atan bu kişiye, aşırı gürültü yapana karşı o apartmandaki malikler dava açabilirler. Yöneticinin bu tür durumlarda kendiliğinden dava açma hak ve yetkisi (zaten) yoktur. Kat maliki olmayan yöneticinin ilgili kişiye dava açabilmesi için Genel Kurul’u (GK) toplayarak yetki alması gerekir.

ALO 181 HATTI ARANABİLİR

Aşırı gürültüden rahatsız olanların dava açmak dışında başvuru yolları da vardır. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ve Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik gereği ilgili kamu kurumlarına, emniyete ve belediyelere de başvurabilirler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Alo 181 şikâyet hattı da aranabilir.”

ANLAYIŞ GEREKEN DURUMLAR

“İyiniyet kuralından da bahsetmek gerekir. Dava açan kişinin iyi niyetli olması da gerekir. Örneğin üst katta otizmli bir çocuk varsa, onun çıkaracağı (istem dışı) sesleri anlayışlı bir komşu olarak olağan görmek, anlayışlı davranmak gerekir. Hemen şikâyet yoluna başvurulmamalı dava açılmamalıdır. Ortaklaşa çözüm aranmalıdır.

YALITIMA DA DİKKAT

Gürültünün aşağı katta, yan komşuda duyulmasının nedeni (inşaat sırasında) yalıtımın iyi yapılmamış olması da olabilir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında taban-tavan ve yan duvarlara yalıtım yaptırılmalıdır. O zaman sorunun büyük ölçüde çözüleceği görülecektir.”