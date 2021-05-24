Ev sahipleri dikkat! 2 bin 548 lira ödenecek

Evi olanları ilgilendiriyor. 2020 yılı için 2 bin 548 lira ödeme yapılacak. Geriye dönük olarak da ödenebiliyor. Yasa teklifine göre ev sahiplerine yönelik matrah alt sınırı 2016 yılı için 9 bin 400 lira, 2017 yılı için 9 bin 960 lira, 2018 yılı için 10 bin 580, 2019 yılı için 11 bin 240 lira ve 2020 yılı için de 12 bin 740 liradan az olamayacak.

Meclis’e sunulan yapılandırma paketiyle ev sahipleri de matrah artırımına gidebilecek. Yasa teklifinde geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşanlar belli bir sınırın altında kalmamak şartıyla matrah artırımı yapabilecekler ve böylece vergi denetiminden kurtulacaklar. Alt sınır 2016 yılı için 9 bin 400 lira, 2017 yılı için 9 bin 960 lira, 2018 yılı için 10 bin 580, 2019 yılı için 11 bin 240 lira ve 2020 yılı için de 12 bin 740 liradan az olamayacak. Matrah artıranlar ilgili yılın istisna tutarını kullanamayacak.

GELİR VERGİSİNDE SINIR NE OLACAK?

Yeni pakete göre Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahlarını, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar 2016 takvim yılı için yüzde 30, 2017 takvim yılı için yüzde 30, 2018 takvim yılı için yüzde 25, 2019 takvim yılı için yüzde 20, 2020 takvim yılı için yüzde 20 oranından az olmamak üzere artırabilecekler. Matrah artıranlara artırımda bulundukları yıl için vergi incelemesi yapılmayacak. Yasa teklifi gelir, kurumlar, KDV, kira geliri elde eden mükelleflerin matrah artırımı yaparken belli bir miktarın da altında kalamayacağına ilişkin sınırı belirliyor. Gelir vergisi mükellefi olup işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için 2016 yılı için 31 bin 900 liradan, 2017 yılı için 33 bin 200 liradan, 2018 yılı için 35 bin 250 liradan 2019 yılı için 37 bin 500 liradan, 2020 yılı için de 42 bin 500 liradan az olamayacak. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabı için 2016 yılı için 47 bin liradan, 2017 yılı için 49 bin 800 lirasından, 2018 yılı için 52 bin 900 liradan, 2019 yılı için 56 bin 200 liradan, 2020 yılı için de 63 bin 700 liradan az olamayacak.

KURUMLAR VERGİSİ İÇİN SINIR