Ev sahibi ve kiracı milyonları kapsıyor! Çok önemli '11 yıl' detayı

Ev sahibi ve kiracılar için flaş açıklama! 11 yıl detayına dikkat çekildi. 'Evi yeni almış olan kişi, kiracının tahliyesini talep edebilir mi?' sorusu merak ediliyor. Eğer yeni malik ihtiyacını ispat ederse kiracı evden çıkarılabilir. Ancak ihtiyacı olmaması durumunda, yalnızca yeni ev sahibi olması tahliye için bir sebep değil. Burada önemli bir uzatma süresi detayı bulunuyor. Eğer kiracı uzun süredir o evde oturuyorsa, 11 yılın sonunda, 10 yıllık uzama süresi nedeniyle tahliye davası açılabilecek. 11 yılın nedeni ise sözleşmenin yapıldığı tarihten değil, kaç yıllık sözleşme yapıldıysa o sürenin üstüne 10 yıl eklenmesiyle geçerli oluyor. Yani 1 yıllık sözleşme yapıldıysa 11 yılın sonunda dava açılabilecek.

Ev sahibi ve kiracı milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Yeni mülk sahibi eski kiracıyı çıkarabilir mi? 11 yıl detayına dikkat çekildi. 11 yıldır aynı evde oturan kiracılar ve mülk sahibi için açıklama yapıldı. Posta'dan Tamer Heper'in yazısı...

SORU: Bir yazınızda kiracı konusunda; “Malik olduğu tarihten itibaren bir ay içinde ihtarname keşide edecek ve altı ay süre verecek. Altı ay sonunda tahliye talepli dava açacak ve bu davada ihtiyacını ispat edecek. Aksi halde sadece yeni malik olması tahliye nedeni değil. Şayet okuyucumun ikameti 11 yılı geçmiş olsaydı, bu husus da ayrı bir tahliye nedeni olurdu” diye yazmıştınız. Ben yaklaşık 11 yıllık kiracıyım, yani sözünü ettiğiniz 11 yılı doldurdum. Peki bu durumda ne olur, açıklar mısınız? S.İ.

10 YILLIK UZAMA SÜRESİ

YANIT: Bizim yasalarımızda tahliyeyi talep edebilme nedenleri sayılmıştır. Bunlardan biri okuyucumun bir yazımdan alıntı yaptığı yeni malikin tahliyeyi talep hakkı olup, sorusu ise yasalarımıza sonradan giren 10 yıllık uzama süresidir. Yeni malikin ne şartlarda tahliye davası açabileceğini okuyucum özetlemiş. Bu durumda ben de kendisine 10 yıllık süreden söz edeyim. Kiracının kiracılığı 10 yıllık uzatma süresini doldurmuşsa kiraya veren herhangi bir tahliye nedeni ileri sürmeden 10 yıllık uzama süresi sonunda tahliyeyi talep edebilir.

SÖZLEŞMENİN YAPILDIĞI TARİHTEN BAŞLAMIYOR

Yazımdan yapılan alıntıda 11 yıldan söz edilmiş ya, nedeni şu: Yasada 10 yıllık uzatma süresinden söz ediliyor. Yani sözleşmenin yapıldığı tarihteki süresi hesapta yok. Yani 10 yıl, sözleşmenin yapıldığı tarihten başlamıyor. İlk yapıldığı dönem dolduktan sonraki uzatma yılları hesaba katılıyor. Yani kira sözleşmesi bir yıllık yapıldıysa ve dönem sonu yasa gereği sözleşme kendiliğinden uzamaya başladıysa işte bu uzama süresi 10 yılı dolduracak.

TAHLİYE DAVASI AÇILABİLİR

Bunun üzerine sözleşme süresi olan bir yılı koyunca olacak 11 yıl. İşte bu . Şayet ilk sözleşme beş yıllık yapıldıysa bu süre toplam 15 yıl olacak. Bu arada herhangi bir tarihte kira sözleşmesi taraflar arasında yazılı olarak yenilenirse, süre yenileme tarihinden itibaren yeniden hesaplanacak.

SÜRE 10 YILA EKLENECEK

Netice itibarıyla şayet okuyucumun sözleşmesi bir yıllık yapıldıysa üzerinden 10 yıl geçmekle, bugün kiraya veren tarafından tahliyesi talep olunabilecek. Şayet bir yıldan uzunsa bu süre 10 yıla eklenecek.

İKİ NEDEN, İKİ TAHLİYE TALEBİ

Arada bir yerde yeni sözleşme imzalandıysa süre bu tarihten itibaren başlayacak (ben arada yenileme yapılması halinde sürenin yenileme tarihinden itibaren hesaplanacağı görüşüne katılmıyorum. Zira bu da bir uzatmadır, ancak uygulama benim düşündüğüm gibi olmuyor, açıkladığım gibi oluyor. Dolayısıyla ona uymak gerekir).

Yaşanan bir olayda iki tane tahliye nedeni varsa ikisi için de tahliye talebi mümkündür. Hem yeni malik ihtiyacı nedeni ile dava açabilir hem de 10 yılın dolmuş olması nedeni ile.