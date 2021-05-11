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Ev sahibi olmak isteyenlere flaş fırsat! Başvurular 24 Mayıs'ta başlıyor, aylık 380 lira...

Ev sahibi olmak isteyenlere flaş fırsat! Başvurular 24 Mayıs'ta başlıyor, aylık 380 lira...