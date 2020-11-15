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Ev sahibi olmak isteyenler için büyük fırsat! Yarın başlıyor
Milyonlarca kişi ev sahibi olma hayali kuruyor. Fakat yeterli birikimi bulunmayanlar bu hayali ertelemek zorunda kalıyor. TOKİ ev almak için yeterli miktarda nakit parası bulunmayan ve yüksek taksit ödemesi yapamayacak vatandaşlar için harekete geçti. TOKİ 519 TL aylık taksitle ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Başvuru süreci yarın başlıyor. Acele eden uygun fiyatlarla ev sahibi olma imkanını yakalıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Türkiye'nin birçok ilinde satılık konutlar için başvuru sürecini başlatıyor. İşte satılık dairelerin olduğu iller, fiyatları ve taksit ödemeleri hakkındaki tüm detaylar...
1- AYDIN İLİ İNCİRLİOVA İLÇESİ Başvuru Dönemi: 16.11.2020 - 27.11.2020 Fiyat: 168 bin 182 TL Taksit: 560 TL