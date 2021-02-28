Ev sahibi milyonları kapsıyor! Ödemeler başlıyor

Ev, arsa, arazi, işyeri sahibi milyonlar için flaş gelişme! Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren Emlak Vergisi’nin 2021 yılına ait ilk taksit ödemeleri başlıyor. 1 Mart’ta başlayacak birinci taksit dönemi 31 Mayıs’a kadar sürecek. Gayrimenkulünü elden çıkarmayanlar ile geçen yıl gayrimenkul alanlar bu yıl vergi ödeyecek.

Emlak Vergisi değeri, 4 yılda bir toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. Son olarak 2017’de toplanan komisyonlar, 2018-2021 yılları için değer belirledi. Belirlenen rakama her yıl yeniden değerleme oranının yarısı ekleniyor. Yeniden değerleme oranı bu yıl için yüzde 9.11 oldu. Buna göre, 2021 yılına ait vergi değerleri yüzde 4.55 artış eklenerek bulunacak.

YENİDEN DEĞERLEME

Örneğin, geçen yıl evinizin rayiç değeri 220 bin lira olduysa, bunun üzerine yüzde 4.55 eklenerek, 2021 yılına ait değer bulunacak. Meskenin 2021 yılı Emlak Vergisi değeri 230 bin lira olacak. Bu rayiç değerin üzerine gayrimenkulün türü ve yerine göre belirlenen oranlar ekleniyor. Konutların vergi oranı büyükşehirlerde binde 2, diğer illerde binde 1 olarak hesaplanıyor.

ŞEHRE VE GAYRİMENKULE GÖRE FARKLI ORANLAR

Emlak Vergisi değeri üzerinden, yaşadığınız yere ve sahip olduğunuz gayrimenkulün türüne göre belirlenen oranı hesaplayarak ödeyeceğiniz bedeli bulabilirsiniz. Örneğin büyükşehir olan İstanbul ’da bir ev sahibi rayiç değerin binde 2’sini hesaplarken, Kastamonu ’da bir ev sahibi binde 1 üzerinden hesap yapacak. Büyükşehirde arsası olan binde 6, diğer illerde binde 3 üzerinden hesap yapacak. İşte oranlar:

YENİ BİNA VE MAHALLE OLAN KÖYE İSTİSNA

Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen ve tüzel kişiliği kaldırılan köylerde Emlak Vergisi tahsili 2022 sonuna kadar ertelenmişti. Yani, bu köylerde yaşayanlar da Emlak Vergisi’nden muaf. Öte yandan satışı yapılan Hazine’ye ait taşınmazlar ile yeni inşa edilen binalar 5 yıl süre ile Emlak Vergisi’ne tabi tutulamıyor.

KOMİSYONLAR TOPLANACAK!

Emlak Vergisi’nde en tartışmalı dönem, takdir komisyonlarının toplandığı yıllarda oluyor. Komisyonlar en son 2017’de 2018 yılı ve takip eden 4 yılı belirlemek için toplanmıştı. Bu yıl da haziran ayına kadar komisyonların toplanarak 2022 ve takip eden yılların değerlerini belirlemesi bekleniyor. 2017’de komisyonlardan çıkan yüksek zamlar çok tartışılmış ve itiraz edilmişti.

GEÇEN YIL ALAN BU YIL ÖDEYECEK

Konut, arsa, işyerini elden çıkarmayanlar ile geçen yıl gayrimenkul alanlar 2021’de vergi ödeyecek. Yani, 2020’de gayrimenkulü olanlar ile 2020’de yeni bir gayrimenkul satın alanlar 2021 Emlak Vergisi’ni ödüyor. Bu yıl gayrimenkulünü elden çıkaranlar, bu yıla ait verginin tamamını ödeyecek. Bu yıl ev alanların yükümlülüğü 2022’de başlayacak.

KİMLER MUAF?

Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler, emekli maaşından başka geliri olmayanlar, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri, brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene veya tek meskende hisseye sahip olmaları halinde (intifa hakkı hali dahil), bu meskene ait vergi ödemiyor.

ÖDEMELER NEREYE?

Emlak Vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyenler, bu işlemleri bulundukları belediyelerden veya e-Devlet aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden öğrenebililir. Emlak Vergisi taksitleri gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeye direkt olarak yapılabilir. Ayrıca belediyelerin hesabının bulunduğu banka şubelerine de ödeme yapılabilir. Pandemi nedeniyle banka şubelerine gitmek istemeyenler bankaların mobil uygulamalarından da bu işlemi gerçekleştirebilir.

BU ŞARTA DİKKAT!

Emeklinin bankada, birikimi ya da ikramiyesi nedeniyle faiz geliri varsa vergi ödüyor. Emekliler ve ev hanımlarının 43 bin lirayı aşan mevduat faizi, repo, döviz hesabı faizi, fon payı geliri gibi geliri varsa sıfır oranlı Emlak Vergisi’nden yararlanamıyor. (Posta)