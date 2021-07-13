Ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi? Ev sahipleri eski kiracıyı çıkarıp evi 2 kat fiyatına kiralıyor!

Pandemi ile birlikte ev bulmak zorlaştı. Kiralar da artınca ev sahipleri kiracıları çıkarma yoluna gidiyor. Uzun yıllar aynı evde kirada oturmaya devam eden kiracılar da kara kara düşünüyor. Peki, Ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi? Ev sahibi kiracıyı evden çıkarma süresi var mı? Kira kontratı yaparken nelere dikkat etmeli? Avukat Mahir Orak kira kontratı yapacakları uyardı!

Son dönemde kiralık ev bulmanın zorlaşması ve kiraların artması nedeniyle eski kiracılarını çıkarıp yerine aynı evi iki katı fiyatına kiralamaya başlayanların sayısı arttı. Öte yandan kiracılardan kaynaklı da ev sahipleri birçok sorun yaşayabiliyor. Hem ev sahiplerinin hem de kiracıların ilerleyen zamanlarda sorun yaşamaması için kira kontratını çok dikkatli yapmak gerekiyor.

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Kontratta tüm bilgilerin açıkça yazılması gerektiğini belirten Avukat Mahir Orak, “Ödeme zamanı ve kira bedeli tam olarak kararlaştırılmalı, hesap bilgileri kontratta yer almalı. Evin nasıl teslim edileceği mümkünse fotoğraflar ile sözleşmeye eklenmeli, demirbaşların tespiti yapılmalı ve fotoğraf ile tutanak altına alınmalı. Depozito karışıklığa mahal vermeyecek şekilde kararlaştırılmalı. Kiraya verilen şey üzerinde tadilat yapılacak ise açıkça anlaşılmalı. Tadilatın kapsamı belirtilmeli. Alt kiralama hakkında açıkça husus eklenmeli” dedi.

Kiracının erken fesih istemesi halinde ne kadar süre önce ve hangi yollarla mal sahibine bildirmesi gerektiğin de kararlaştırılması gerektiğini aktaran Orak, “Erken fesih halinde cezai şart eklenmeli” diye konuştu.

EV SAHİBİNİN EVDEN ÇIKARMA HAKKI VAR MI?