Ev sahibi - kiracı herkesi ilgilendiriyor! Zam geldi

İzmir’de en fazla aidat ödeyen ilçeler sıralamasında Bornova 16 milyon lira ile ilk sırada yer alıyor. İzmir’de konut başına düşen ortalama aidat bedelinde ise 300 lira ile Urla ilk sırada bulunuyor.

Ankara’da en fazla aidat ödeyen ilçe 72 milyon lira ile Çankaya. Ortalama aidat bedelinde ise 220 lira ile Ayaş ilk sırada.

Antalya’da en yüksek aidatı 20 milyon lira ile Alanya ödüyor. Ortalama aidat değeri en yüksek olan ilçe 250 lira ile Kaş.

Bursa’da Osmangazi 23 milyon lira ile ilk sırada yer alıyor. Ortalama aidat değeri en yüksek olan ilçe ise 220 lira ile Keles.

Artış neye göre belirleniyor?

Aidatı belirlemek için öncelikle aidat hesaplanacak apartman ve sitenin giderleri tespit edilir. Buna ‘işletme projesi’ denilir. İşletme projesi hesaplandıktan sonra ya konutun metrekaresi ya da arsa payı oranında yönetim planındaki dağıtım yöntemine göre aidat belirlenir.

Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında site aidatlarını belirleme, artırma ve azaltma hakkı site yönetimine ait. Site yönetimleri enflasyon, asgari ücret artışı ya da kendi belirledikleri bir oranda zam yapabiliyor. Ancak aidat bedeli kirayı geçemiyor. Site aidatı için yapılan artışın fahiş olduğunu düşünenler, itiraz etmek için Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açabiliyor.

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