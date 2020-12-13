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Ev sahibi ile kiracının tartışmasında 2 polis yaralandı

İHA |  13 Aralık 2020 Pazar - 18:02 | Son Güncelleme : 13 12 2020 - 18:02

Şanlıurfa’da ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışmaya müdahale eden 2 polis bıçaklanarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan polislerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi Komiser Şakir Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu kiracılar ile ev sahipleri arasında evi boşaltma tartışması çıktı. Tartışma büyüyünce olay yerine polis çağrıldı. Eve girmeye çalışan polislerden 2’si iddiaya göre kiracı olan yabancı uyruklu şahısların saldırısına uğradı. Saldırıda 2 polis aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı. Yaralı polisler, çağrılan ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan polislerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
 
Bölgeye destek için giden polisler, olaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.
 
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Şanlıurfa ev sahibi kiracı
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