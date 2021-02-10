10 Şubat 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.547 0.17 EURO 8,5410 -0.35
USD 7,0410 -0.39 ALTIN 417,410 0.04
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ev sahibi, emlakçı ve ev kiralayacak herkesi ilgilendiriyor! İlana bunu yazan...

AA |  10 Şubat 2021 Çarşamba - 13:45 | Son Güncelleme : 10 02 2021 - 13:56

Ev sahibi, emlakçı ve ev kiralamak isteyen herkesi ilgilendiriyor. İnternet sitesindeki kira ilanına bu ibareyi koyarsanız para cezası alırsınız. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), bekar erkeğe ev kiralamayan ev sahibi ve emlakçıya, ayrımcılık yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle sırasıyla 5 bin ve 3 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Gerekçede "Kiralanmak istenen evin internet sitesindeki ilanına bakıldığında 'bayana ve aileye' uygundur ibaresi görülmektedir. Bu ilandan, bekar kadınların evi kiralama konusunda sorun yaşamadıkları, dolayısıyla ev sahibinin medeni hal temelinde değil, cinsiyet temelinde bir ön yargısının olduğu anlaşılmaktadır." denildi.


İstanbul'da yaşayan Y.A, erkek  olduğu gerekçesiyle kendisine ev kiralanmaması üzerine cinsiyet temelli  ayrımcılığa uğradığını belirterek TİHEK'e başvuru yaptı.
 
Başvuruyu inceleyen TİHEK, emlakçı Ş.M'den yazılı görüş talep etti.  Ş.M, yazılı görüşünde, ev sahibinin aile binasına bekar erkekleri istemediğini,  gayrimenkul danışmanlarının ev sahibinin kriterlerine uygun kiracı bulmakla  mükellef olduğunu ifade etti.
 
"Bekar erkeklere evin kiralanmaması" talimatının ev sahibi tarafından  verildiği iddiası nedeniyle kurum, ev sahibi E.G'den de yazılı görüş istedi.  Muhatap ev sahibi, daha önce dairesini bekar erkeklere kiraladığında çok sorun  yaşadığını, bu sebeple dairesini bekarlara kiralamak istemediğini belirtti.
 
TİHEK, yapılan incelemenin ardından, ev sahibi ve emlakçının  ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine, ev sahibi E.G. hakkında 5 bin, emlakçı Ş.M.  hakkında ise 3 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
 
Kararın gerekçesi
 
Kararda, emlak müşaviri ve başvuran arasındaki cinsiyet ve medeni hal  üzerinden gerçekleşen diyalogların ve somut olayın niteliğinin başvuranın  cinsiyetinden kaynaklandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
 
"Kiralanmak istenen evin internet sitesindeki ilanına bakıldığında  'bayana ve aileye' uygundur ibaresi görülmektedir. Bu ilandan, bekar kadınların  evi kiralama konusunda sorun yaşamadıkları, dolayısıyla ev sahibinin medeni hal  temelinde değil, cinsiyet temelinde bir ön yargısının olduğu anlaşılmaktadır.
 
Ayrıca ev sahibinin yapmış olduğu savunma ve emlak müşavirinin yapmış  olduğu 'ev sahibi aile binasına bekar beyefendiler istemiyor' şeklindeki savunma  da ev sahibinin bekar kadınların aile binasına uygun ancak bekar erkeklerin uygun  olmadığı yönündeki ön yargısını ispatlamaktadır."
 
Kararda, Borçlar Kanunu'nun 27'nci maddesinde "Kanunun emredici  hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkansız  olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür." ifadelerinin yer aldığı, bu hüküm  gereği ev sahibinin emlak müşaviri ile ayrımcılık talimatı içeren sözleşme  yapmasının 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nun  emredici hükümlerine aykırı olduğu belirtildi.
 
Emlak müşavirinin ev sahibinin verdiği talimatı yerine getirdiğini  ifade etse de 6701 sayılı Kanun kapsamında ayrımcılık talimatını uygulamasının  yasak olduğu vurgulanan kararda, şunlar kaydedildi:
 
"Bu çerçevede emlakçının ev sahibinin kriterlerine uygun kiracı  bulduğunu ve ev sahibinin aile binasına bekar erkek istemediğini söylemesi,  ayrımcılık talimatı aldığını ve bunu da uyguladığını göstermektedir. Başvurana  bekar erkek olduğu için ev kiralanmaması olayı, ev sahibinin talimat vermesi ve  emlakçının bu talimatı uygulaması sonucu gerçekleşmiştir. Bu nedenle ev sahibi ve  emlak müşaviri Ş.M'nin ayrımcılık yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir."
 
 

ETİKETLER

kira ev kira kiralık ev emlakçı ev sahibi ayrımcılık para cezası
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.