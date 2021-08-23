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Ev parasına güvercin! Fiyatı duyan inanamadı
Türkiye Şebap Güvercin Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen 'Şebap Güvercin Festivali'nde otomobil fiyatına güvercinler podyuma çıktı. Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Almanya, İsviçre, Fransa ve İtalya'dan birçok Şebap güvercin meraklısının katıldığı festivalde, 253 güvercin sergilendi. Festivalde, 300 bin lira değerindeki 'Başbar' adlı Erzurumlu bir iş adamına ait güvercin ilgi odağı oldu. Federasyon Başkanı Mustafa Gülgen, "Şebap kuşunu Arabistan'a aşıladık. Almanya, İsviçre, Hollanda ve Fransa'ya da yayıyoruz" dedi.