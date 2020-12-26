Ev kredisi müjdesi! Milyonları ilgilendiriyor

Kentsel dönüşümün hızlanması için önemli bir adım atılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yaptığı ortak çalışmayla kentsel dönüşüm kredisinin limiti arttırılacak. Mevcutta 125 bin lira olan üst limitin 200 bin liraya çıkarılması planlanıyor. Vatandaşın kullanacağı krediye faiz desteği verilirken, uzun vade imkânı da tanınacak.

Ülke genelinde 6.7 milyon riskli yapının yenilenmesi için çalışmalar devam ediyor. Yılda 300 bin konut un dönüşümünü hedefleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte önemli bir düzenlemeyi hayata geçirecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, riskli evlerde yaşayan vatandaşa sağlanan faiz destekli kredinin üst limitini arttıracak bir çalışma yaptıklarını açıkladı.

ÜST LİMİT ARTIYOR

Türkiye’nin deprem gerçeğinden hareketle bundan sonraki süreçte daha çok kentsel dönüşüme enerji harcayacaklarını belirten Bakan Kurum, “Kentsel dönüşüm projelerinde sosyal konut anlayışıyla; düşük faizle, belki TÜFE’ye endeksli uzun vadeli ödemeli, yerinde dönüşüm sağlayacağız” dedi. Bakanlığın, riskli yapı ve riskli alanda yer alan evlerin dönüşümü kapsamında faiz desteği sağladığı ‘Kentsel Dönüşüm Kredisi’nde’ üst limiti 125 bin TL’den 200 bin TL’ye çıkaracak bir çalışma yürüttüğünü anlatan Kurum, “Bugün dönüşüm kapsamında 200-250 bin liraya hemen hemen bir ev yapılabiliyor. Dolayısıyla uygun şartlarda kredi verilecek adımı attık. Hazine ve Maliye Bakanımızla yaptığımız görüşme çerçevesinde onu çıkarmış olacağız” değerlendirmesini yaptı. Bakanlık, mevcutta bankalarla yaptığı anlaşmalar çerçevesinde kentsel dönüşüm kredisi kullanacak vatandaşlara konutta yıllık yüzde 4 faiz desteği sağlarken, 120 aya varan uzun vadeli geri ödeme imkânı da sunuyor.

15.5 MİLYAR KAYNAK

Arnavutluk’a TOKİ eliyle yapılacak hibe konutların temel atma töreni için bir araya geldiğimiz Bakan Kurum, ülke genelinde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Dönüşüm kapsamında hak sahiplerine kira yardımı, faiz desteği, vergi, harç ve ücret muafiyetleri sağlandığını belirten Bakan Kurum, “Özellikle ada bazlı yapılaşmayı ve yatay mimariyi esas alan projeleri hibe desteklerimizle, kredi faiz indirimleriyle, altyapı yatırımlarımızla, yeri geldiğinde projeleri bizzat hazırlayarak, uzun vadeli ödeme kolaylıkları sağlayarak, hatta belediyelerin borçlarını erteleyerek belediyelerimizin yanında oluyoruz. Türkiye genelinde toplamda 4 milyar 370 milyon TL kira yardımı yaptık. Hak sahiplerine 145 milyon TL kredi faiz desteği verdik. Noter harcı, tapu harcı, damga vergisi gibi vergi harç ve ücretlerden muafiyet de sağladık, sağlıyoruz. Toplam 15.5 milyar TL kaynak kullandık” şeklinde konuştu.

TOKİ’DEN DOĞRU ÖRNEKLER

Türkiye’de 1.5 milyonu acil dönüşmesi gereken 6.7 milyon riskli konut olduğunu söyleyen Bakan Kurum, “2012’den bu yana 1.5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Şu anda, ülke genelinde, sahada yatırım değeri 81 milyar TL olan 272 bin 261 sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutumuzun inşası devam ediyor. 2021’de bedeli 25 milyar lira olan 80 bin konutluk kentsel dönüşüm ve sosyal konut projemize başlayacağız” dedi. TOKİ ve Emlak Konut GYO’nun dönüşüme ağırlık vereceğini belirten Kurum, “Kentsel dönüşüm ve diğer projelerde TOKİ, halk ekmek fabrikasıdır. TOKİ, doğru örnekleri yapacak ve piyasadaki hareketi yönlendirecek kabiliyete hazır. Emlak Konut orta gelir ve üstüne hitap eden projelerde bunu yapacak. TOKİ de alt gelir ve dönüşüm projelerinde bu örneklerin sayısını arttıracak” diye konuştu.

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