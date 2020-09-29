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Ev kiraları neden düşüyor? Evler boş kaldı, kiralık dairelerde düşüş yaşandı!

29 Eylül 2020 Salı - 16:45 | Son Güncelleme : 29 09 2020 - 16:48

Tüm dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle başta eğitim olmak üzere hemen hemen hayatın tüm alanı salgından olumsuz etkilendi. Bu dönemde eğitimin uzaktan devam etmesi ve okulların online eğitime geçmesiyle öğrenciler yurtları ve evleri boşalttı. Büyük öğrenci şehirlerinde evlerin boş kalması ise kiralara yansıdı.


Koronavirüs nedeniyle üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle öğrenciler de ailelerin yanlarında kaldı. Bazı öğrenciler bu sürecin uzama ihtimaline karşı boşa kira vermemek için üniversitelerinin bulunduğu şehirdeki evlerini boşalttı. Öte yandan şehirlere bu yıl üniversite kazanan yeni öğrenciler de gelmeyince özellikle İstanbul, Bursa, Eskişehir, Edirne gibi öğrenci şehirinde evler boş kaldı, kiralar ise düşmeye başladı.
 
 
1+1 KİRALIK EVLERE İLGİ YOK 
 
Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan,"İstanbul dışında bu durum piyasaları oldukça etkiledi. Özellikle öğrenci illeri olarak Eskişehir, Edirne ve Bursa’da genellikle öğrenciler tarafından tercih edilen 1+1 dairelerde arz fazlası söz konusu” dedi.
 
EV KİRALARI DÜŞÜYOR!
 
Uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle bu evlerde boşluk oranı artığı gibi kiralarda da gerilemelerin yaşandığına dikkat çeken Akdoğan, “Özellikle yatırımcılar tarafından tercih edilen bu tür taşınmazlarda pandemi nedeni ile boşluk oranı gelirleri azaltacak.
 
Bu durum sadece konut türü taşınmazlarda değil, yurt gibi yatırım yapılan diğer taşınmaz türlerinde de gelirlerin düşmesine neden olacaktır” diye konuştu.
 
KİRALIK EVLERİN AİDATLARI EV SAHİBİNİ ZORLUYOR
 
Hakan Akdoğan, boş kalan evlerin aidatlarının da mülk sahiplerini zor durumda bıraktığına dikkat çekti.
 
Akdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:
 
"Öğrencilerin evleri boşaltması piyasaya olumsuz yansıyor. Yatırımcılar bir gelir modeli olarak bu bölgelerden ev tutuyordu. Boşalan bu evlere şimdi kiracı bulmak zor olduğu gibi aidat giderleri de mülk sahiplerini zorluyor. Havuzlar, spor salonları, hamam, sauna gibi hizmetler kullanılmamasına rağmen aidatlara yansıtılıyor. Ev sahipleri en azından bunlara indirim yapılmasını talep ediyor."
 
 

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