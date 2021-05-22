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Ev kiralamak istedi, içeri girince şok geçirdi! Tanınmayacak halde...

Veli KÖKEN/DÖŞEMEALTI (Antalya), (DHA) |  22 Mayıs 2021 Cumartesi - 16:49 | Son Güncelleme : 22 05 2021 - 16:49

İşçileri için ev kiralamak isteyen kişi, odaları gezerken gördüğü karşısında şok geçirdi. Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde inşaat ustası Osman Karabulut, müstakil boş evde tanınmayacak halde erkek cesedi bulundu. Üzerinden Hakan Çolak'a (42) ait kimlik çıkan ceset incelenmek üzere morga konuldu.


Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi Kırkgöz Caddesi’nde bugün saat 12.30 sıralarında işçilerinin konaklaması amacıyla kiralamak istediği evi incelemeye gelen Osman Karabulut, odaları gezerken vücudunun büyük bölümü tanınmayacak halde erkek cesediyle karşılaştı.
 
İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede cesedin üzerinden Hakan Çolak'a ait kimlik çıktı. İncelemenin ardından ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
 
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İnşaat ustası Osman Karabulut, "Eve bakarken kapalı bir kapı vardı. Kapıyı açtığımızda cesetle karşılaştık, polise haber verdik. Tanınmayacak haldeydi ceset. Çok uzun zaman olmuş sanırım öleli" diye olayı anlattı.
 
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