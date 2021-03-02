Ev işlerinde bu kurallara dikkat!

Ev işleri kimilerine göre kolay gibi görünse de ütü yapmak, bulaşık makinesi doldurup boşaltmak, yer silmek, perde asmak, evi süpürmek, yemek yaparken saatlerce ayakta durmak omurgayı ve boyun kaslarını ciddi şekilde etkiliyor. Her 10 ev kadınından 6’sının kas-iskelet istemi sorunları yüzünden ağrı yaşadığına dikkat çeken Fizyoterapist Bünyamin Aydın, bu problemlere sahip kişilerin ev işleri sırasında dikkat etmesi gerekenleri anlattı.

Bazı kişilere göre meslekten sayılmasa da, şüphesiz içerdiği birçok güçlükle birlikte ev hanımlığı en zorlu işler arasında yer alıyor. Uzun süre ayakta kalmak, tekrarlayan zorlayıcı hareketler ve bunların neden olduğu zorlanmalar ile birlikte kadınlarda başta omurga olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerinde problemler meydana geliyor.

Ağır ev işi yapan kadınların yüzde 60’ı her yıl çeşitli kas-iskelet sistemi sorunlarına bağlı olarak günlük yaşamın gerektirdiklerini yapamıyor ve vücutlarının çeşitli bölgelerinde ağrı problemi yaşıyor. Ortaya çıkan bu problemlerin büyük kısmına bel ve boyun fıtıklarının neden olduğunu söyleyen Fizyoterapist Bünyamin Aydın , bel ve boyun fıtığı olan kişilerin ev işlerini yaparken omurgayı koruyacak ipuçlarını paylaştı.

YERDEN BİR ŞEYLER KALDIRIRKEN ÇÖMELİP ALIN

Uzun süre ayakta aynı pozisyonda durmak, dizleri bükmeden yere eğilip bir şeyler almak, ağır yük taşımak gibi evde sıkça yapılan işlerin bel omurlarına binen yükü arttırdığını anlatan Aydın, bele binen yükü azaltmak için şunları öneriyor:

“Bulaşık makinesi boşaltılırken dizler hafif bükülerek aşağıya doğru eğilmeli, ev süpürürken süpürgenin borusu/sapı kişinin kendi boyuna göre ayarlanmalı. Yerden bir şeyler alıp kaldırılacağı zaman dizler bükülerek çömelip alınmalı. Ütü yapmak, yemek hazırlamak gibi uzun süre ayakta kalınmasını gerektiren işlerde mutlaka 20-30 dakikada bir ara verip biraz dinlendikten sonra yapılan işe devam edilmeli. Aşırı derecede öne doğru eğilerek ya da dizler üzerine çökerek yer silinmemeli, omurgayı olabildiğince dik tutabilecek uzun saplı yer silme aparatlarından faydalanılmalı”

ÜTÜ YAPARKEN YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLİR ÜTÜ MASASI KULLANIN

Boynu aşırı derecede öne eğerek yapılan işler ve boyun kaslarını zorlayıcı ani hareketlerin yanı sıra uzun süre aynı pozisyonda kalınmasının boyun fıtıkları açısından büyük bir risk oluşturduğunun altını çizen Fizyoterapist Bünyamin Aydın, boynunuzu korumak için yapabileceklerinizi ise şöyle sıralıyor:

“Ütü yaparken boynunuzu aşırı derecede öne doğru eğmeyin, yüksekliği ayarlanabilir ütü masalarını kullanın. Yemek yaparken tezgâha ne çok yakın ne çok uzak durun ve yine başınızı öne doğru aşırı eğmekten kaçının. Ayrıca uzun süre aynı pozisyonda kalmayın, mutlaka belirli aralıklarla yaptığınız işe ara verip dinlendikten sonra devam edin. Raf düzenleme, perde asma gibi göz seviyesinin üzerindeki aktiviteler, boyun eklemleri ve omurlarını aşırı derecede arkaya doğru zorlar. Bu gibi işleri yaparken bir merdiven ya da basamak takviyesi kullanarak boyun kaslarınıza binen yükü azaltın.”