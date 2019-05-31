Ev hapsindeki iş adamına silahlı saldırı

Alınan bilgiye göre, Narlıdere ilçesindeki bir siteye gelen üzerinde polis yeleği bulunan şüpheli, buradaki güvenlik görevlisine denetimli serbestlik bürosunda görev yaptığını söyleyerek Kurtuluş'un bulunduğu daireye geçti.

Daha sonra eve giren zanlı, Kurtuluş'a ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtı. Silah sesinin duyulması üzerine polise ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

Ağır yaralanan Kurtuluş, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane sine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Hastane önünde de geniş güvenlik önlemi alındı.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ DAVASINDA YARGILANIYORDU

Hakkında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan iş adamı Ahmet Kurtuluş, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "organize suç örgütü" davasında firari sanık suç örgüt lideri Serkan Kurtuluş ile 7'si tutuklu 69 sanık arasında bulunuyordu.

Hazırlanan iddianamede sanıklara "suç işlemek amacıyla çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları, yönettikleri ve bu örgüte üye oldukları, bu örgüt kapsamında maddi menfaat elde etme amacı güderek tehdit, hakaret, silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs, kurşunlama ve kasten adam öldürme" gibi suçlamalar yöneltilmişti.