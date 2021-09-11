sahibindex Konut Piyasası Görünümü" raporunun dokuzuncusu geçtiğimiz günlerde yayınlandı. “sahibindex Konut Piyasası Görünümü" raporuna göre, yıllık kira artış oranı geçen aya göre İstanbul’da 8,4 yüzde puan, Ankara’da 1,8 yüzde puan ve İzmir’de 6,8 yüzde puan yükseldi. Temmuzda yüzde 37,9 olan ilan fiyatındaki yıllık artış oranı ağustosta yüzde 38,9 oldu. Söz konusu raporun yayınlanmasıyla vatandaşları satılık ve kiralık evlere yönelik araştırması da arttı. Peki, Ev fiyatları düşer mi? Satılık ev fiyatları ve konut kiraları ne zaman düşer?

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com'un ilan verileriyle hazırlanan rapor, İstanbul'da kira fiyatlarında ciddi oranda artış yaşandığını ortaya koydu. Buna ek olarak yazlık konutlarda değer artışları gözlemlendi. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com'un ilan verileriyle hazırlanan rapor, İstanbul'da kira fiyatlarında ciddi oranda artış yaşandığını ortaya koydu. Buna ek olarak yazlık konutlarda değer artışları gözlemlendi. Temmuzda yüzde 37,9 olan ilan fiyatındaki yıllık artış oranı ağustosta yüzde 38,9 oldu. Böylece, geçen yılın aynı döneminde 3 bin 155 TL olan Türkiye geneli ortalama satılık konut ilan metrekare fiyatı ağustosta 4 bin 382 TL'ye ulaştı.

İSTANBUL'DAKİ KONUT TALEBİNDE GÜÇLÜ ARTIŞ YAŞANDI

Üç büyük ilde hem satılık ilan sayısının (satılık konut arzı) hem de satılan konut sayısının (satılık konut talebi) bir önceki aya göre yükseldiği görüldü.

Bu illerde konut arzı yaklaşık aynı oranda artsa da İstanbul’daki konut talebinde görülen artış diğer illere göre daha belirgin oldu.

Satılık ilan sayısı İstanbul'da yüzde 3,8, Ankara'da yine yüzde 3,8, İzmir'de ise yüzde 3,5 oranında arttı.

Öte yandan satılan konut sayısı bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 28,9 (10 binden 13 bine), Ankara'da yüzde 22,6 (3 bin 678’den 4 bin 509’a), İzmir'de yüzde 23,1 (2 bin 617’den 3 in 223’e) oranında yükseldi.

LÜKS KONUTLAR REEL DEĞER KAYIPLARINI TELAFİ ETTİ

Lüks konut fiyatları ağustosta da yükseliş temposunu koruyarak TÜFE'yle arasındaki farkı açmaya devam etti.

Fiyat gelişmeleri incelendiğinde bir önceki aya göre lüks konut ilan fiyatlarında yüzde 3,8, TÜFE’de ise yüzde 1,1 artış görüldü.

Bu verilerle enflasyondan arındırılmış lüks konut fiyatları yeni bir rekor kırarak 2017 Eylül'den sonraki en yüksek değerine ulaştı ve yüzde 13,4 arttı.

Geçen yılın aynı ayına göre cari fiyat gelişmelerine bakıldığında lüks konut fiyatlarındaki artış hızının bir miktar yavaşladığı, ucuz konutlardaki fiyat artış hızının ise biraz yükseldiği görüldü.

Ağustosta cari satış fiyatlarındaki yıllık artış oranı lüks konutlarda yüzde 49,1, ucuz konutlarda ise yüzde 29,7 oldu. Böylece, ortalama satılık metrekare cari fiyatı lüks konutlarda 13 bin 491 TL olurken ucuz konutlarda 2 bin 306 TL oldu.

DATÇA'DA FİYATLAR TÜRKİYE ORTALAMASININ 2,5 KATINA ÇIKTI

Yazlık konut ağırlıklı ilçelerde fiyatlar yükseldi, Datça'da fiyatlar Türkiye ortalamasının 2,5 katına çıktı. Bu ilçelerdeki yıllık fiyat artış oranlarının en düşüğü yüzde 63,1 olup (İzmir, Dikili) en yükseği ise yüzde 105,2 oldu (Muğla, Datça).

Fiyat artışı Datça'da Türkiye ortalamasının 2,5 katı oldu. Dikili'deki artış Türkiye ortalamasının 1,5 katından fazla gerçekleşti.

Bu 26 ilçenin 20'si yazlık konutların çok yüksek yoğunluğa sahip oldukları ilçeler olurken, bu grubun dışında kalan 6 ilçe sırasıyla Samsun 19 Mayıs, Diyarbakır Sur, Gaziantep Oğuzeli, İstanbul’un Şile ve Kadıköy ile İzmir’in Bayındır ilçesi oldu.

İSTANBUL’DA KİRA ARTIŞI DEVAM EDİYOR

Ağustos’ta kiralık ilan metrekare fiyatı yıllık artış oranı üç büyük ilde de yükseldi.

Yıllık kira artış oranı geçen aya göre İstanbul’da 8,4 yüzde puan, Ankara’da 1,8 yüzde puan ve İzmir’de 6,8 yüzde puan arttı.

Yıllık kira artış oranı İstanbul'da yüzde 50,7, Ankara’da yüzde 31,8 ve İzmir’de yüzde 30,9’a ulaştı.

Böylece 2020 Ağustos’ta İstanbul'da 21,1 TL, Ankara'da 11,7 TL ve İzmir'de 16,7 TL olan ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatları, bu illerde sırasıyla 31,8 TL’ye, 15,4 TL’ye ve 21,8 TL’ye yükseldi.

Kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranındaki aylık değişimler incelendiğinde kiralık ilan sayısının sınırlı bir yükseliş gösterdiği, kiralanan konut sayısının ise belirgin bir artış sergilediği görüldü.

Önceki aya göre, kiralık ilan sayısı (kiralık konut arzı) yüzde 0,6 (194 binden 195 bine), kiralanan konut sayısı (kiralık konut talebi) ise yüzde 24,7 (43 binden 54 bine) oranında arttı.

Bu göstergeler kıyaslandığında canlılık endeksindeki yükselişin esas olarak kiralık konut talebindeki artıştan kaynaklandığı görüldü.

EV FİYATLARI NEDEN ARTTI, KİRA FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?

Ev fiyatlarının artmasında birinci neden 2020 yılımda yapılan konut kredi kampanyaları gösteriliyor. Konutların çoğunun satılması, koronadan dolayı da yeni konut yapımlarının yavaşlama öncelikle kiraların ve ev fiyatlarının artmasına neden oldu.

EV FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Kentsel dönüşüm sonuçlanınca insanlar evine dönecek. İki yıl içerisinde bu artış tersine dönecek” dedi.