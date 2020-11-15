Ev fiyatları düşecek mi? İşte Türkiye genelinde satılık konut fiyatı en çok artan iller ve ilçeler!

Ekim 2020 Emlak Endeksi verileri açıklandı. Emlak sektörünün geçtiğimiz bir yılda sergilediği performansı masaya yatıran Hürriyet Emlak’ın açıkladığı verilere göre; bir yıllık sürede satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği iller belli oldu. Buna göre, Gaziantep, Antalya, Eskişehir, Çorum, ve Sakarya ev fiyatları attı.
Bir yıllık sürede satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında yüzde 63,19'la Gaziantep gelirken, Gaziantep'i yüzde 46,15 ile Antalya takip etti. Diğer illerde artış ise Eskişehir %43,30, Çorum %36,43 ve Sakarya %36,07 şeklinde gerçekleşti.
Metrekare fiyatlarıyla dikkat çeken illerde ilk sırayı 6.337 TL ile Muğla aldı. Muğla’yı, 5.252 TL ile İstanbul, 4.030 TL ile İzmir ve 3.904 TL ile Antalya izledi.
5 BÜYÜK İLDE YATIRIMCISINA EN ÇOK ANTALYA KAZANDIRDI
5 büyük ildeki devam eden hareketlilik incelendi. 5 büyük il içinde yatırımcısına en çok kazandıran il %46,15 ile Antalya oldu. Antalya’yı, Ankara (%36,05), İstanbul (%28,44), İzmir (%26,01) ve Bursa (%12,31) izledi.
TÜRKİYE’NİN YÜKSELİŞE GEÇEN İLÇELERİ
Emlak fiyatlarında yaşanan yükselişi gösteren endeks verileri, ilçelerdeki satılık konut fiyatlarındaki hareketliliği de ortaya koydu. Türkiye genelinde alıcısına en çok kazandıran ilçelerin başında; İstanbul Sarıyer (%100,04), Ankara Gölbaşı (%93,34), İstanbul Başakşehir (%89,28), İstanbul Avcılar (%86,93) ve Antalya Alanya (%78,27) geldi.
SARIYER'DE FİYATLAR İKİYE KATLANDI!
Emlak Endeksi verilerine göre İstanbul satılık konut piyasası son 1 yılda yükselişe geçti. İstanbul satılık konut piyasasında bir yıllık süreçte yaşanan yüzde 100,04’lük yükselişle dikkat çeken Sarıyer’i, Başakşehir (%89,28), Avcılar (%86,93), Beykoz (%76,25) ve Üsküdar (%70,30) izledi.
ANKARA'DA GÖLBAŞI REKORA KOŞUYOR!
Ankara, il genelinde yatırımcısına kazandırırken Ankara’nın ilçelerinde de bu süreçte fiyatlar yükselmeye devam etti. Gölbaşı %93,34 ile liste başında yer alırken Gölbaşı’nı, Çankaya (%66,21), Pursaklar (%40,71), Etimesgut (%36,99) ve Sincan (%35,36) takip etti.
İZMİR'DE KONUT FİYATLARI YÜKSELDİ
İzmir, her dönem olduğu gibi satılık konut piyasasındaki hareketliliğini geçtiğimiz dönemde de korumaya devam etti. Narlıdere’de yer alan konutların bir yıllık süreçte %59,23 oranında artış göstermesi emlak yatırımımın hâlâ en önemli yatırım araçlarından biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Narlıdere’yi, Urla (%44,87), Çeşme (%43,74), Balçova (%43,56) ve Gaziemir (%42,04) izledi.
BURSA GEMLİK'TE SATILIK KONUTLAR 2 KATINA YAKLAŞTI
Bursa’nın Gemlik ilçesinde son 1 yılda satılık konutlarda %41,82 büyüme gerçekleşirken, Gemlik’i Mudanya (%32,11), Nilüfer (%30,94), Osmangazi (%23,02) ve Yıldırım (%20,31) takip etti.
ANTALYA ALANYA'DA YATIRIMLAR ARTIYOR!
Türkiye’nin son 1 yılda satılık konut fiyatlarında en çok artışın olduğu ikinci il olan Antalya’da ilçe bazında da yükseliş sürüyor. Antalya satılık konut piyasasında bir yıllık süreçte yaşanan %78,27’lik yükselişle dikkat çeken Alanya’yı, Döşemealtı (%71,80), Konyaaltı (%63,25), Kepez (%55,39) ve Muratpaşa (%48,71) izledi.
MUĞLA, AYDIN VE BALIKESİR’DE SON 1 YILDA İLAN SAYILARINDA DEV ARTIŞ YAŞANDI
İlan sayıları baz alındığında ise, Muğla (%137,34), Aydın (%78) ve Balıkesir’de (%65,78) satılık konut ilanları artış gösterirken İstanbul (-%19,63) ve Ankara’da (-%35,30) düşüş gözlemlendi. Aydın’da %104,75 ile Kuşadası’na talep olurken, ikinci sırada %75,57 oranıyla Didim yer aldı. Balıkesir’de satılık konut ilanları Ayvalık bölgesinde %193,08 oranında artarken, Burhaniye (%186,82), Erdek (%129, 69) ve Edremit (%70,73) de talebin yüksek olduğu bölgeler arasında yer aldı. Talebin yüksek olduğu Muğla’da ise Datça (%288,23), Bodrum (%181,62), Dalaman (%114,05) ve Marmaris'te (%106,48) ilan sayılarındaki artış dikkat çekti.
EV FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Tandoğan, Türkiye genelinde son 1 yılda satılık konut fiyatlarının yükselişini şu şekilde değerlendirdi:
"Ekim 2020 Endeksi, geçtiğimiz aylarda olduğu gibi Gaziantep, Antalya, Eskişehir, Çorum ve Sakarya illerinin yükseliş ivmesini koruduğunu gösteriyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya olmak üzere 5 büyük ilimizdeki yükselişi de son 1 yıllık değerlendirmeye baktığımızda görebiliyoruz. Türkiye genelinde ilçe bazına baktığımızda ise İstanbul’un yoğunlukta olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul ilk 5 sıralamayı, Ankara ve Antalya ile paylaşıyor. Son birkaç ayın emlak endekslerine baktığımızda Türkiye genelinde büyük şehirlerden Marmara’nın güneyi ve Ege bölgesine doğru bir yönelmenin olduğunu görüyoruz. Önceki endeks verilerinde olduğu gibi Balıkesir, Aydın ve Muğla, Türkiye talebin en yoğun olduğu illerin başında geliyor.”