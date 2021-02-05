Ev fırsatı... Faiz yok, peşinat yok! Yeni düzenleme geliyor

Milyonlarca kişiye faizsiz ev müjdesi! Ev almak isteyen herkesi çok yakından ilgilendiren gelişme! Faizsiz, peşinatsız ev sahibi olmak mümkün. Sistem tamamen değişiyor. Sayı her geçen gün artıyor. Vatandaşlardan yoğun talep var. Rakamlar yüz binlerle ifade edilmeye başladı. Bankaların konut kredisi faiz oranlarının çok yüksek olması nedeniyle vatandaşlar faizsiz, peşinatsız ev sistemlerine yöneldi. Faizsiz konut satan firma sayısı da yükseldi. 'Altın günü' mantığı ile çalışıp üyelerini faizsiz-peşinatsız ev, araba sahibi yapmayı vadeden, şirketlerin Çiftlikbank örneğindeki gibi saadet zincirine dönmesini önlemek için harekete geçildi. Bu şirketler için sıkı kurallar getiren yasa önümüzdeki günlerde TBMM'den çıkartılacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için birçok kural ve zorunluluk getirilecek. Örneğin şirketin en az 50 milyon liralık sermayesi bulunması zorunlu olacak.

Faizsiz ev satışına düzenleme geliyor. "Çiftlikbank" ayarı olarak konuşulmaya başlanan söz konusu düzenlemede vatandaşın mağdur edilmemesi için gereken adımlar hızla atılacak.

Vatandaşı faizsiz ve peşinatsız ev, araba , arazi sahibi yapmayı vaat eden bir nevi finans kurumu olan bu şirketlerin sayısı son dönemde artarak 90'a yaklaştı. Bazı şirketlerin üye sayısının 100 bini geçtiği, cirolarının ise yüz milyonlarla ifade edilmeye başlandığı belirtiliyor.

50 MİLYON TL SERMAYEYE ULAŞTI

Faizsiz-peşinatsız ev ve araba şirketleri, altın günlerinde olduğu gibi üyelerinden belirlenen oranda aylık ya da haftalık para topluyor. Toplanan para ile bir ya da birkaç kişiye vaat edilen ev, araba ya da eşya alınıyor. Şirketin belli bir komisyonu bulunuyor. Parayı buradan kazanıyor. Bazı firmaların satılan evleri de kendisinin yaptığı biliniyor.

VATANDAŞI MAĞDUR ETMEDEN ÇERÇEVESİ BELİRLENECEK

Bu şirketlerin işleyişi ile ilgili bir sıkıntı yaşanmadı, vatandaş mağdur edilmedi. Ancak bunların hızla büyümesi, ileride sorunlara neden olup vatandaşı sıkıntıya sokabileceği endişesi ile Cumhurbaşkanlığı AK Parti ve ilgili kurumlar çalışmaya başladı. Hazırlanan teklifin önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelmesi ve yasalaştırılması bekleniyor

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TEKLİF MECLİS GÜNDEMİNDE

TBMM gündemine gelecek bir teklifi kapsamında bu tür şirketler ile ilgili altyapı oluşturulurken vatandaşın parasını istedikleri kullanmalarının, uzun vadede ise paraları alıp kaçmalarının da önüne geçilecek. Yapılacak düzenlemeye göre faizsiz-peşinatsız ev ve eşya şirketlerinin yasal bir altyapısı, uymak zorunda oldukları kurallar olacak.

ZORUNLULUK GETİRİLECEK

Şirketin en az 50 milyon liralık sermayesi bulunması zorunluluğu getirilecek. Şirketler aracılık ettikleri her ev ya da eşyayı devlete bildirmek zorunda kalacak. Böylece sıkı takipleri sağlanacak.

SINIRLAMA OLACAK

Şirketler vatandaştan topladıkları paraları toplama amacına yönelik olarak kullanacak. Ev almak için toplanan paralar araba ya da başka şeye yönlendirilemeyecek, kendisine gelir sağlamak için faize yatıramayacak. (Sabah)