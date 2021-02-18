Faizsiz ev hamlesi! Flaş gelişme, belli oldu

Milyonlarca kişiye faizsiz ev müjdesi! Ev almak isteyen herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Faizsiz, peşinatsız ev sahibi olmak mümkün. Sistem tamamen değişiyor. Yeni bir gelişme yaşandı. Faizsiz konut ve taşıt edindirmeyle ilgili finansman şirketlerinin denetimini içeren kanun teklifi TBMM'de Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi. Yasa ile tasarruf finansman şirketlerinin asgari sermaye tutarı 100 milyon TL olarak düzenleniyor ve BDDK'ye belli standart ve sınırlamalar getirme yetkisi de veriliyor.

Ev sahibi olmak isteyen herkesi çok yakından ilgilendiren gelişme! Ev sahibi olmak isteyen herkes, en uygun koşullarda bu hayalini gerçekleştirmek istiyor. Yeterince nakit birikimi bulunmayan vatandaşlar bankaların konut kredilerine yöneliyor. Fakat yüksek faizler nedeni ile konut kredisi kullanılarak alınan evlerin maliyeti iki katına çıkıyor. Durum böyle olunca çok sayıda kişi faizsiz ev satışı yapan firmalara yöneliyor. Bu firmalar ile ilgili yasal bir düzenleme bulunmaması nedeni ile de vatandaşların mağduriyet yaşaması söz konusu olabiliyor.

Faizsiz konut ve taşıt edindirmeyle ilgili finansman şirketlerinin denetimini içeren kanun teklifi TBMM 'de Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş geçen hafta Tasarruf finansman şirketlerinin, ilk kez 1991'de faaliyete başladıklarını belirterek, "1990-1992'den bugüne aslında iki tane firmaydı fakat son dönemlerde bunların sayısında ciddi bir artış gözlemliyoruz. Dolayısıyla kanun teklifimizle bu alanın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından denetlenmesini öngörüyoruz" demişti.

Komisyona yürütme ve yürürlülük dahil 23 madde olarak gelen teklif önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'nda da görüşülerek yasalaşacak. Yasa ile tasarruf finansman şirketlerinin asgari sermaye tutarı 100 milyon TL olarak düzenleniyor ve BDDK 'ye belli standart ve sınırlamalar getirme yetkisi de veriliyor. Tasarruf finansman şirketleri yalnızca konut veya taşıt ediniminden doğan borçları finanse edebilecek. Bu şirketler yalnızca yurt içinde tescil edilmiş konut veya taşıt alımlarını finanse edebilecek. Şirketler, faizsiz esaslara göre faaliyet gösterecek.

Yasanın yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde halihazırda bu faaliyetleri gösteren şirketlere BDDK'ya başvuruda bulunma zorunluluğu da getiriliyor.