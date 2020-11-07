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Ev çöpleri 2022'de Japonya Havayollarının yakıtı oluyor

AA |  07 Kasım 2020 Cumartesi - 16:52 | Son Güncelleme : 07 11 2020 - 16:52

Japonya Havayolları (JAL) sera gazı salınımını düşürmek için ev atığından dönüştürülmüş biyoyakıtı 2022'de uçaklarında düzenli bir şekilde kullanmaya başlayacak.


Kyodo ajansının haberine göre, JAL 2022 mali yılından itibaren ev  çöplerinin geri dönüştürülmesinden elde edilmiş biyolojik yakıtı uçaklarında  kullanmayı hedefliyor.
 
JAL, geçmişte denemesini yaptığı biyoyakıt kullanımını, Nisan 2022'den  itibaren düzenli hale getirmeyi ve 2050'ye dek "net sıfır karbondioksit  salınımına" ulaşmaya odaklanıyor.
 
Buna göre, 2018'de yapılan 8,6 milyon dolarlık yatırım kapsamında,  firmanın ABD ile Japonya'yı bağlayan hat üzerindeki uçağa San Francisco'da yakıt  ikmali yapılması planlıyor.
 
Kyodo'ya göre, Japonya'nın en büyük havayollarından All Nippon Airways  (ANA) da 2023 itibarıyla biyolojik yakıt kullanmaya başlayacak.
 
"Büyümede baskı değil"
Başbakan Suga Yoşihi de geçen ay sonunda yaptığı meclis konuşmasında,  önceki hükümetlerin "2050'ye dek salınımı yüzde 80 düşürme" hedefini  güncellemişti.
 
Suga, "Küresel ısınmaya müdahale artık ekonomik büyüme üzerinde bir  baskı değil. Japonya 'Karbonsuz Toplum' hedefine 2050'ye dek ulaşacak."  ifadelerini kullanmıştı.
 

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