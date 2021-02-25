Ev, araba, dükkan alacakları ilgilendiriyor! Tamamen değişiyor, kapsam genişletiliyor

Faizsiz ev ve araba satışı yapan firmalar ile ilgili yeni gelişme. Faizsiz ev sistemi tamamen değişiyor. Sayı her geçen gün artıyor. Vatandaşlardan yoğun talep var. Rakamlar yüz binlerle ifade ediliyor. Bankaların konut kredisi faiz oranlarının çok yüksek olması nedeniyle vatandaşlar faizsiz, peşinatsız ev sistemlerine yöneldi. Faizsiz konut satan firma sayısı da yükseldi. 'Altın günü' mantığı ile çalışıp üyelerini faizsiz-peşinatsız ev, araba sahibi yapmayı vadeden, şirketlerin Çiftlikbank örneğindeki gibi saadet zincirine dönmesini önlemek için harekete geçildi. Bu şirketler için sıkı kurallar getirilecek. Faizsiz konut ve taşıt edindiren şirketlere yönelik düzenlemede kapsam genişliyor. TBMM Genel Kurulu’nda önümüzdeki hafta ele alınması planlanan yasa kapsamına, aynı yöntemle dükkân ve işyeri satanlar da dahil edilecek.

Faizsiz ev satışına düzenleme geliyor. "Çiftlikbank" ayarı olarak konuşulmaya başlanan söz konusu düzenlemede vatandaşın mağdur edilmemesi için gereken adımlar hızla atılacak. Fazisiz ev ve araba satışlarında mağduriyetin doğmaması ve bu işi yapan kuruluşların daha iyi denetlenmesi için hazırlanan yasa teklifinde bazı değişiklikler planlandı. TBMM Genel Kurulu’nda önümüzdeki hafta ele alınması planlanan yasa kapsamına, aynı yöntemle dükkân ve işyeri satanlar da dahil edilecek.

ŞİRKET SAYISI AZALACAK

Edinilen bilgiye göre, sayıları son dönemlerde artan şirketlere çeki-düzen getirmek ve yeterli sermayesi olmayanların bu işi yapmasını önlemek için yapılan çalışmalarda son noktaya gelindi. Genel Kurul’da ele alınacak yasa teklifinin hayata geçirilmesinden sonra 85 olan şirket sayısının yarı yarıya azalacağına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor.

İŞYERİ VE DÜKKÂN

Yapılan toplantılarda, daha çok ev ve araba satış faaliyeti gösteren şirketlerin, benzer bir yöntemle, işyeri ve dükkân satışı da gerçekleştirdiği belirtilerek, yasada yer almayan bu tanımlamanın metne konulması gerektiğine karar verildi. Sisteme göre, bazı inşaat şirketlerinin yaptığı dükkân ve işyerlerini bu yöntemle pazarladığı, ayrıca, kendisine dükkân bulan vatandaşın da faizsiz satış firmalarına başvurarak, bu yöntemden yararlandığı bilgisi aktarıldı. Düzenlemeye bunun da dahil edilmesine karar verildi.

6 AY SÜRE VERİLECEK

Tasarruf karşılığı konut ve taşıt finansmanı sağlayan tasarruf finansman şirketleriyle ilgili kanun teklifine göre, bu şirketlerinin asgari ödenmiş sermayelerinin 100 milyon lira olması gerekecek. Tasarruf finansman şirketlerinin denetleme ve düzenlenme faaliyetini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yerine getirecek. Halihazırda faaliyette bulunan firmaların faaliyetlerine devam edebilmeleri için BDDK ’ya başvurmaları gerekecek, bu şirketlere uyum için 6 ay süre tanınacak. Şirketlerin birleşme, bölünme ve tasfiye gibi işlemleri BDDK tarafından denetlenecek.

CEZALARA İTİRAZ GELDİ

Bu şirketlerin yöneticilerinin sorumlulukları, bankacılık faaliyetleri gösteren şirketlerle aynı olacak. Burada cezai hükümlere itirazlar edenler olduğu ancak, aynen uygulanmasına karar verildiği öğrenildi. Buna göre, kendisine devredilmiş para, senet veya diğer malları zimmetine geçiren tasarruf finansman şirketi yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensupları, 6 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. Ayrıca, tasarruf finansman şirketinin uğradığı zararı tazmine mahkum edilecekler.

DÜĞÜN ORGANİZASYONU YAPAN DA VAR

Yasa çalışma-ları sırasında, bazı şirketlerin bu yöntemle, düğün organizas-yonu bile yaptığı ortaya çıktı. Düğün yapmak için paraya ihtiyaç olan kişileri bir araya getiren şirketlerin aynı yöntemle, 10 kişilik gruplara düğün yaptırdığı, toplanan paralayla ev alma sırası gibi düğün yapma sırasının oluştuğu ve bunlara sırayla hizmet verildiği bilgisi aktarıldı. Bu yöntemi uygulayan firma sayısının az olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu tür organizas-yonlara izin verilmemesi tartışılıyor. (Hürriyet)