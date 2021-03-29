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Ev, araba, dükkan alacakları ilgilendiriyor! Faizsiz ve peşinatsız...

AA |  29 Mart 2021 Pazartesi - 14:43 | Son Güncelleme : 29 03 2021 - 15:32

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Vatandaşlardan yoğun talep vardı. Faizsiz ev ve araba satışı yapan firmalar ile ilgili harekete geçildi.'Altın günü' mantığı ile çalışıp üyelerini faizsiz-peşinatsız ev, araba sahibi yapmayı vadeden, şirketlerin saadet zincirine dönmesini önlemek için resmen adım atıldı. Bu şirketler için sıkı kurallar artık yürürlükte. Faizsiz konut ve taşıt edindiren şirketlere yönelik düzenlemede kapsamda genişledi. Yeni kanuna, aynı yöntemle dükkân ve işyeri satanlar da dahil edildi.Ekonomi Reformları Eylem Planı'na ilişkin takvim kapsamında, faizsiz finans sistemini güçlendirecek reformlar yıl sonuna kadar hayata geçirilecek.


Milyonlarca kişiye faizsiz ev müjdesi! Ev almak isteyen herkesi çok yakından ilgilendiren gelişme! Faizsiz, peşinatsız ev sahibi olmak mümkün. Sistem tamamen değişiyor. 
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi çerçevesinde faizsiz finans  sistemini güçlendirmeye yönelik hedefler, aralarında Hazine ve Maliye Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun  (BDDK) bulunduğu sorumlu kurumlarca yapılacak.
 
 Faizsiz finans sisteminin güçlendirilmesi konusunda "Katılım Finans  Kanunu'nun çıkarılması, tüm sektörlere yönelik uluslararası standartlarda Merkezi  Danışma Kurulu" ve "katılım finans derecelendirmesi sisteminin hayata  geçirilmesi", "katılım finans tahkim mekanizmasının İstanbul Finans Merkezi'nde  (İFM) kurulmasına" yönelik 3 ana başlıktan oluşan eylemlerin, yıl sonuna kadar  tamamlanması planlanıyor.
 
konomi Reformları Eylem Planı'na ilişkin takvim kapsamında, 31 Aralık  2021'e kadar müstakil bir Katılım Finans Kanunu hazırlanarak çeşitli kanunlar  altında düzenlenen katılım finans sektörü tek bir çatı altında toplanacak,  katılım finans altında yer alan tüm sektörlere yönelik uluslararası standartlarda  Merkezi Danışma Kurulu hayata geçirilecek.
 
Katılım finans kuruluşlarının katılım finans ilkelerine uyum  düzeylerinin bağımsız bir şekilde derecelendirilmesini sağlamak üzere "katılım  finans derecelendirmesi" sistemi hayata geçirilecek.
 
Yine yıl sonuna kadar uluslararası standartlarda bir katılım finans  tahkim mekanizması İFM'de kurulacak.
 
"Mevcut derecelendirme kuruluşları katılım finansın temel ilkelerini  dikkate almıyor"
 
İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma  Merkezi (İSİFAM) Müdürü Prof. Dr. Necmettin Kızılkaya, Ekonomi Reformları Eylem  Planı'na ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörde karşılaşılan bazı  kronikleşmiş sorunların reform paketindeki düzenlemeler ile ortadan kalkacağını  belirterek, faizsiz finans sisteminin güçlendirilmesine yönelik adımların katılım  finansın Türkiye'de hak ettiği yere gelmesini sağlayacağını söyledi.
 
Türkiye'nin uzun zamandır katılım finans alanında sektörel olarak  büyüdüğünü ifade eden Kızılkaya, "Uzun yıllar katılım bankacılığı, bir yönetmelik  ile varlığını sürdürdü. Bu ise birçok noktada dezavantajlar getirmekteydi.  Bankacılık, sürekli gelişen ve değişen bir sektör ve ciddi rekabetin bulunduğu  bir alan. Bu tür bir ortamda katılım bankacılığı ve sistemin diğer paydaşlarının  rekabet etme imkanı oldukça sınırlı hale gelmekte. Dolayısıyla katılım finans  sektörü ile ilgili kanuni düzenleme yapılması elzemdi. Geç kalınmış olan bu  adımın atılıyor olması sektör adına oldukça ümit verici." şeklinde konuştu.
 
Kızılkaya, paket kapsamında hayata geçirilecek "katılım finans  derecelendirmesi" sistemine ilişkin de şunları kaydetti:
 
"Bankaların varlık ve ürünlerinin risk profillerinin  değerlendirilmesi, kredi riskinin belirlenerek uluslararası ve ulusal finans  piyasalarının gelişimini kolaylaştırmak açısından önem arz eder. Zira kurumsal  yatırımcıların karar verme süreçleri, bu derecelendirmelere bağlı olarak gelişir.  İslami hassasiyetleri olan yatırımcılar da bu noktada ortaya konacak  derecelendirmeyi dikkate alacaklardır. Ancak Moody's, Fitch ve S&P gibi mevcut  kuruluşlar, katılım finansın temel ilkelerini dikkate almadan derecelendirme  yapmaktadırlar.
 
Kurulacak bir derecelendirme kurumunun geniş kabul göreceğini  düşünüyorum. Katılım finans derecelendirme sisteminin ekosistemde yer alan  kurumların ulusal ve uluslararası piyasalarda daha güçlü hale gelmesine yardımcı  olacağını düşünüyorum. Katılıma dayalı finansal ürün ve hizmetler için İslam  hukukuna uygunluk açısından yatırımcıların ve finansörlerin güvenebileceği bir  referans oluşturulması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu çerçevede uluslararası  derecelendirme kuruluşlarının bu konuda ciddi eksiklikleri olduğu bilinmektedir.  Bu nedenle katılım finans derecelendirme sisteminin faydalı olacağı  kanaatindeyim"
 
 "Türkiye'nin uluslararası boyuttaki ağırlığı ve itibarı artacak"
 
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Saraç da dünyada  1970'lerden sonra hızlı biçimde belirginleşen ve önemli bir hacme ulaşan İslami  finansın, Türkiye'de kurumsallaşmasının ancak 1980'lerin ortalarında başladığını  ifade ederek, Türkiye'de katılım finansının diğer İslam ülkelerine göre daha  geride olduğunu söyledi.
 
Saraç, Türkiye'nin faizsiz finans kapasitesine işaret ederek, şu  değerlendirmelerde bulundu:
 
 "Ülkemizin gerek son 20 yılda dünya siyaset ve ekonomisinde hızla  artan ağırlığı gerekse tarihi perspektiften bakıldığında çok değerli bir miras  olan Osmanlı tecrübesi, katılım finansında da Türkiye'nin önde gelen ülkelerden  olmasını gerektiriyor. Türkiye'nin, dünyadaki siyaset ve ekonomideki  belirleyiciliğinin en önemli araçlarından biri olarak değerlendirdiği İstanbul  Finans Merkezi projesinin iki temel önceliğinden biri katılım finansıdır.
 
Bugün İslam ülkelerinin yanında gelişmiş Batı ülkelerinde de  yaygınlaşan katılım finansının Türkiye merkezli büyümesi için tahkim merkezinin  burada kurulması oldukça önemli bir düşüncedir. İstanbul'un tarihi, kültürel ve  jeopolitik özellikleri bu yapılanmanın İstanbul'da olması gerekliliğini ortaya  koymaktadır. Türkiye, İslam uygarlığının son imparatorluğu olan Osmanlı'nın  mirasçısı olarak elbette bugünkü İslam toplumlarındaki finans hukukunun da  merkezi olmayı hak ediyor. Bu merkezin İstanbul'da kurulmasıyla Türkiye'nin  uluslararası boyuttaki ağırlığı ve itibarı artacak, doğal olarak ciddi bir  sermaye girişine vesile olacaktır.
 
Türkiye'de faizsiz finans sisteminin altyapısına yönelik müspet  adımlar atıldığını belirten Saraç, sektöre yönelik kanun çalışması ve Merkezi  Danışma Kurulu'nun, sektörün toplum nezdindeki farkındalık ve itibarının  artmasına katkı sağlayacağını kaydetti.
 
  
 

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