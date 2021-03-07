Ev, araba alacaklar dikkat! Resmen değişti, Artık faizsiz sistem...

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Vatandaşlardan yoğun talep vardı. Faizsiz ev ve araba satışı yapan firmalar ile ilgili kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bankaların konut kredisi faiz oranlarının çok yüksek olması nedeniyle vatandaşlar faizsiz, peşinatsız ev sistemlerine yöneldi. Faizsiz konut satan firma sayısı da yükseldi. 'Altın günü' mantığı ile çalışıp üyelerini faizsiz-peşinatsız ev, araba sahibi yapmayı vadeden, şirketlerin saadet zincirine dönmesini önlemek için resmen adım atıldı. Bu şirketler için sıkı kurallar artık yürürlükte. Faizsiz konut ve taşıt edindiren şirketlere yönelik düzenlemede kapsamda genişledi. Yeni kanuna, aynı yöntemle dükkân ve işyeri satanlar da dahil edildi.

Milyonlarca kişiye faizsiz ev müjdesi! Ev almak isteyen herkesi çok yakından ilgilendiren gelişme! Faizsiz, peşinatsız ev sahibi olmak mümkün. Sistem tamamen değişti. Uzun süredir beklenen faizsiz sistem kanunu Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, bu hafta TBMM Genel Kurulunda kabul edilmişti.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'na, kurulması öngörülen tasarruf finansman faaliyetine ilişkin yapı ve süreçlerin daha iyi anlaşılabilmesi için "organizasyon ücreti", "tahsisat", "tasarruf finansman faaliyeti" ile "tasarruf fon havuzu" gibi kavramlar eklenecek.

Müşterilerin tasarruf finansman sözleşmesi kapsamında tasarruf finansman faaliyeti ve tasarruf fon havuzunun yönetimi karşılığında ödeyecekleri tutar, "organizasyon ücreti" olacak.

"Tahsisat", tasarruf finansman sözleşmesi uyarınca, tahsisata hak kazanılmasına ilişkin koşulların yerine gelmesi şartıyla müşterinin tasarruf birikimlerinin ve sözleşme kapsamında taahhüt edilen finansman tutarının müşterinin, mirasçısının veya vekilinin konut , çatılı iş yeri veya taşıt edinmesi amacıyla satıcı konumundaki üçüncü kişilere hesaben ödenmesini kapsayacak.

"Tasarruf finansman faaliyeti", bir sözleşme kapsamında önceden belirlenen koşulların gerçekleşmesi şartıyla konut, çatılı iş yeri veya taşıtın edinimi için faizsiz finansman esaslarına göre belirli bir süre tasarruf edilmesi, müşterilere finansman kullandırılması ve toplanan tasarrufların yönetimini içerecek.

"Tasarruf fon havuzu" ise belirli bir dönemde tasarruf finansman şirketi nezdindeki birikmiş tasarruflar ve finansman geri ödemelerinden oluşan tutarlar toplamından, tahsisat olarak verilmiş tutarlar ile tasarruf geri ödemelerinin düşülmesinden sonra kalan tutarı tanımlayacak.

Tasarruf finansman şirketlerinin, denetim ve gözetime elverişli, faaliyetlerini emin ve güvenilir şekilde icra edebilecek, sektörde güven ve istikrara zarar vermeyecek bir ortaklık yapısına, iyi yönetime, yeterli mali güce, gerekli organizasyon yapısına sahip olması amaçlanıyor. Bu kapsamda söz konusu şirketlerin kuruluş izinleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) en az 5 üyesinin aynı yöndeki oyuyla verilecek.