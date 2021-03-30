Ev almak isteyenlerin yeni ‘şans’ı ev kazan başlıyor

Talih kuşu bu kez ‘Ev Kazan’dıracak. Sisal Şans’ın yeni oyunu Ev Kazan, oyunseverleri Türkiye’nin 81 ilinde ev sahibi yapma şansı sunacak. Oyunseverler dilerlerse arsa, tarla gibi herhangi bir gayrimenkul de alabilecek ya da mevcuttaki ev kredisini kapatabilecek. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan, büyük ikramiyenin en az 1 milyon TL olacağı ‘Ev Kazan’ 30 Nisan’da oyunseverlerle buluşacak.

Sisal Şans, Türkiye’nin en köklü markalarından Milli Piyango ’nun ürün yelpazesine yeni oyunlar kazandırmaya devam ediyor. Oyunseverler bu kez hayallerindeki evlere Ev Kazan ile kavuşma fırsatı yakalayacak. Sisal Şans, yeni oyunu ‘Ev Kazan’ ile oyunseverlere Türkiye’nin 81 ilindeki hayalini kurduğu herhangi bir evi satın alma şansı sunacak. Oyunseverler dilerlerse kazandığı ikramiye ile arsa, tarla gibi herhangi bir gayrimenkul de alabilecek ya da mevcuttaki ev kredisini kapatabilecek. Ev Kazan, 30 Nisan’da oyunseverlerle buluşacak.

Evinizi ‘talih kuşu’ yapabilir

15 yıl sonra Türkiye’nin kavuştuğu yeni sayısal şans oyunu Ev Kazan, oyunseverleri güvercin ailesine katılan yeni bir “talih kuşu” ile ev sahibi yapacak. İtalya ’da da oynanan ve çok sevilen ‘Ev Kazan’, Türkiye’de şans oyunları pazarında ilk olma özelliği de taşıyor.

Büyük ikramiye en az 1 milyon TL

Salı ve cuma günleri haftada iki kez gerçekleşecek ‘Ev Kazan’ çekilişlerinde büyük ikramiye en az 1 milyon TL olacak ve büyük ikramiye talihlisini bulana kadar artarak devretmeye devam edecek!. Ev Kazan’da her kolonun fiyatı 3 TL olacak ve çekiliş 55 toptan 5 top çekilerek yapılacak. Oyunseverler, Ev Kazan oyununu ister bayiden, isterlerse de millipiyangoonline.com’dan veya Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından oynayabilecekler. “Oynamaya, şansa, eğlenceye yeniden başlayacağız” sloganıyla faaliyetlerine devam eden Sisal Şans kazandırmaya da devam edecek.

Noter huzurunda çekiliyor

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association (WLA)) üyesi olan kurum, tüm çekiliş süreçlerini WLA standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediyor ve en büyük önceliği şeffaflığa veriyor. Dünya Piyango Birliği sertifikalı son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

“Güven vermeye devam edeceğiz”

Sisal Şans CEO’su Selim Ergün, çekilişleri canlı yayınlanmaya ve güven vermeye devam edeceklerini belirterek, şunları söyledi: “Teknolojiye yaptığımız yatırım ile sektöre değer katarken, oyunseverleri güvenilir bir oyunla daha buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uzun bir aradan sonra Türkiye bu kez Ev Kazan’dıracak yepyeni bir oyuna daha kavuştu. Ev Kazan ile oyunseverler Türkiye’nin 81 ilinde hayalini kurduğu herhangi bir evi satın alma şansı yakalayacak. Tüm çekiliş süreçleri üyesi olduğumuz Dünya Piyango Birliği standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor. Noter huzurunda gerçekleştirdiğimiz çekilişlerimizi canlı yayınlanmaya ve şeffaf yapımızla güven vermeye devam edeceğiz.”