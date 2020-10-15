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Ev almak isteyenlere güzel haber! TOKİ satışa sundu
TOKİ, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde konutları satışa çıkardı. Uygun fiyatlarla satışa çıkan konutlar istenildiğinde taksitle de alınıyor. TOKİ alt gelir grubundaki vatandaşlar için çok uygun fiyatlara konut satışı yapıyor. Ülkenin çeşitli illerinde birçok daire açık satış yöntemiyle alıcılarını bekliyor. Alt gelir grubu için en uygun 131 bin 603 liraya satılan konutların en pahalısı 260 bin 807 lira oldu.