Ev alırken bunlara dikkat edin!

Gayrimenkul pazarının en büyük sorunu eksik bilgi ve dolandırıcılık oluyor. Sayıları her geçen gün artan bu vakalara karşı sektörden de tepkiler geliyor. Uzmanlar “Lisansı, belgesi olmayan firmalarla çalışmayın. Ekonomik olsun diye düşünen şunu bilmeli, en ucuzu düşünen iki defa ödeyebiliyor.” diye uyarıyor…

Pandemi ile birlikte gayrimenkul fırsat çılarının sayısı arttı. Kurdukları bir masa bir sandalye şirketlerle gayrimenkul satışı yapan firmaların sayısındaki artış, Türkiye’nin de yurt dışındaki itibarını etkilemeye başladı. Inhouse Global Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ergüven, “Projeler güven duygusu temelli olmalı. Çünkü bizler bir insana bir daire satıp çekilmiyoruz. Birçok müşterimiz, bizimle ticaret yapmış insanların fikirleriyle görüşmeye geliyor” dedi.

Bu sorunların en başında ise sözleşmelerde brüt metrekarenin yanlış söylenmesi, yapılan mükerrer satışlar gibi durumlar geliyor. Müşterinin bu konuda bilgi sahibi olmadığı için satış esnasında ya da sonrasında karşılaştığı zorluklara dikkat çeken Ergüven, şu bilgileri verdi: ‘Brüt metrekarede söylenenle tapuda yazan arasında çok fark çıkabiliyor. Türkiye’deki tapularda artık daire metrekaresi yazmıyor. Arsa payı olarak yazıyor. O yüzden metrekareyi karşılaştırma şansı olmuyor. Bu en çok olan karşımıza çıkan sorunlardan biri. Fiyat, brüt metrekare üzerinden değerlendirilir. Mesela bazıları otoparkı da koyar, asansör boşluğunu da koyar. Daireyi 200 metrekare diye satar ama bir gidersiniz dairenin içi 80 metrekare. Bu farkların %15-%20’yi geçmemesi gerekiyor. Bunun dışında mesela mükerrer satışlar. Siz satış sözleşmesi imzalıyorsunuz. Normalde bunun noterden yapılması lazım. Noterden yapıldığında tapuya şerh edilir sizin adınıza. O yüzden de ikinci kez o daire satılmaz. Fakat noterde yapılmadığı için satıcı aynı daireyi ikinci kişiye de satıyor. Mesela size daireyi sattı, satış sözleşmesi yaptı. Sonrasında onu bir de bankaya ipotek etti. Aynı daireden iki defa para almış oldu.”