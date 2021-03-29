Ev alım satımında yeni dönem! Resmen duyuruldu, ilk kez...

Tapuda yeni dönem başladı! Ev alıp satacak milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Değişiklik resmen duyuruldu. Tapu işlemleri ile ilgili önemli açıklama geldi. Türkiye'de ilk defa Ankara'da kullanılmaya başlandı. Tapuda sahteciliğin önüne geçmek için harekete geçildi ve Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulaması geliştirildi. Artık bilgiler anında teyit ediliyor. İşlem yapacak kişinin doğru kişi olup olmadığı bu uygulamayla otomatik olarak veri tabanına girilerek kimliği ile karşılaştırılıyor. Bu sayede tapuda sahteciliğin önüne kolayca ve daha hızlı geçilecek.

Ev alacak ya da evini satacak milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Yeni bir dönem başlıyor. Resmen açıklandı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, tapuda sahteciliğin önüne daha hızlı geçebilmek için Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin (EKDS) pilot uygulamasına başladıklarını bildirdi.

Adlı, yaptığı açıklamada, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin (EKDS) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve Türkiye'de yeni kullanılmaya başlanan bir sistem olduğunu söyledi.

TAPUDA SAHTECİLİĞİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Kimlik doğrulamanın tapuda sahteciliğin önüne geçmek için çok önemli olduğunu ve bu konuda Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nden önce de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile çalıştıklarını belirten Adlı, vatandaşların T.C. Kimlik Numarasını Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sistemine girip kimlik bilgilerini alarak doğrulama yaptıklarını anlattı.

Vekaletlerin doğrulanması işlemi Türkiye Noterler Birliği üzerinden gerçekleştirdiklerini dile getiren Adlı, Ticaret Bakanlığı üzerinden de ilgili kişinin şirket temsilcisi olup olmadığını doğruladıklarını aktardı.

KİMLİKLER POS CİHAZI ŞEKLİNDEKİ SİSTEME TAKILIYOR

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bu tip birçok uygulaması olduğunu ve başarılı bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Adlı, şunları kaydetti: