Ev alacakları ilgilendiriyor! Fiyat artışı ve yüksek faiz...

Ev almayı planlayan herkesi ilgilendiriyor. Maliyetlerdeki artışın fiyatlara yansıması ve kredi faizlerinin yüksek olması yerli tüketicinin ev almasını zorlaştırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı verilerinin açıklanması üzerine, Türkiye genelinde konut satışlarını değerlendiren Now Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Başyazıcıoğlu, “Türkiye’de konut satışları mayıs ayında 12 ayın en düşük seviyesini gördü. Yılın ikinci yarısı itibariyle ise konut satışlarında yukarı yönlü bir ivme bekliyoruz." dedi.

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar konut kredilerinin düşmesini bekliyor. Uzun süredir yüksek seviyede seyreden kredi oranlarında düşüş eğilimi şu an için bulunumuyor. Maliyet nedeni ile ev fiyatlarının artması da tüketicilerin konut almasını zorlaştırıyor.

Yatırımcıların bekleyişinin kademeli düşüşe sebep olduğunu ifade eden Başyazıcıoğlu, “Geçen yıl temmuz ayında kredi faizleri ve kampanyalarla birlikte satışlar 229 bine kadar ulaşırken, pandeminin uzaması ve belirsizlikle beraber tedbirli olmak isteyen yatırımcıların bekleyişi kademeli düşüşe sebep oluyor. 2021 ilk aylarında da düşük kalan konut satışları, mart ayında 100 bin bandını aşarak sektör için bir umut olmuştu. Nisanda 95 bine düşen konut satışıyla birlikte tekrar düşüşe geçildiğinin sinyallerini vermişti. Mayıs rakamlarıyla birlikte bu sinyallerin doğru olduğunu gördük ve en düşük konut satışı verileri beraberinde geldi. Yılın ikinci yarısı itibariyle konut satışlarında yukarı yönlü bir ivme bekliyoruz” diye konuştu.

YABANCI TALEBİ YÜKSELDİ

Yabancılara konut satış oranlarını da değerlendiren Başyazıcıoğlu, “Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106,5 artarak bin 776 olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen yıla göre yüksek olsa da nisan ayı rakamlarının altında seyretti. Geçen yıla göre yükselişin en önemli nedeni olarak döviz kurlarında yaşanan artışı gösterebiliriz. Kurdaki dalgalanmalar yabancıya cazip gelirken, yerli yatırımcı için ise zorlayıcı oluyor. Yüksek faiz ortamı ve maliyetlerdeki artışın fiyatlara yansıması tüketicileri etkiliyor” ifadelerini kullandı.