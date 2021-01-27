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Ev alacaklara müjde! Uygun fiyat, 36 ay vade, bin 500 lira taksit

27 Ocak 2021 Çarşamba - 8:00 | Son Güncelleme : 27 01 2021 - 8:00

Ev almayı düşünen herkesi sevindirecek haber. Artık herkes ev sahibi olabilecek. Uygun fiyatlar ile ev almak mümkün. Taksit ödemeleri de orta gelir seviyesindeki vatandaşların ödeyebileceği nitelikte. Üstelik vatandaşlar çok uzun yıllar borç ödemek zorunda kalmayacak. 2+1 dairenin satış fiyatı 129 bin lira olarak belirlendi. 36 ay vade ile bu daire bin 500 liralık aylık taksitlerle alınabiliyor. Son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle ‘yeni nesil kooperatif’ anlayışı gelişiyor. Kasım 2016’da kurulan Hava Kent Konut Yapı Kooperatifi şu anda 520 üyeye ulaştı.


Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren haber! Ev sahi olmak artık daha kolay. Çok sayıda vatadan bu sistemle ev sahibi olabilecek. Yasal düzenlemelerle birlikte ‘yeni nesil kooperatif’ anlayışı gelişiyor.
 
İstanbul Havalimanı bölgesinde doğan yeni konut ihtiyacını karşılamak için kurulan Hava Kent Konut Yapı Kooperatifi de bu anlayışla hareket ediyor. Kasım 2016’da kurulan kooperatif, şu anda 520 üyeye ulaştı.
 
Kooperatifin hedefinde önce İstanbul geneline yayılmak, uzun vadede ise Anadolu şehirlerinde proje hayata geçirmek var.
 
Hava Kent Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çavuş, “Şeffaflıktan ödün vermeden uygun fiyata, yüksek standartlarda konut üretimini sürdürülebilir bir şekilde farklı bölgelere taşımayı hedefliyoruz. İnsanlar uygun taksitlerle yüksek standartlarda, kaliteli konut yapılabileceğini bilmeliler" dedi. Projelerde 2+1 daire için giriş aidatı 75 bin lira. 36 ay vade ile ayda 1.500 lira taksit ödeniyor.
 
Erkut Çavuş,“Yeni sisteme göre tüm üyelerimiz e-Devlet üzerinden kooperatife dair her şeyi istediği an net bir şekilde görebiliyor” dedi. (Posta)

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