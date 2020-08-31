Ev alacaklara müjde! Karşılıksız para

YAPI TASARRUF SANDIĞI SİSTEMİ (YTS) NEDİR? NASIL İŞLEYECEK?

Avrupa ülkelerinde oldukça yaygın uygulanan "Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi'ne yönelik çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi, ev sahibi olmak isteyenlerin belli bir süre bankada birikim yapmasını, bu sayede de oldukça düşük faizle konut sahibi olmasının yolunu açan bir sistem. Bu yöntemle piyasanın çok daha altında faizle ev sahibi olmanın yolu açılacak. Gelecekte faizler daha da yükselse de vatandaş bu durumdan kesinlikle etkilenmeyecek.

NE KADAR BİRİKİM YAPMAK GEREKİYOR?

Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi, yüzde 40 birikim, yüzde 60 kredi yöntemiyle çalışacak. Yani 200 bin TL'lik ev almak isteyen bir kişinin 80 bin TL'lik birikim yapması gerekecek. Aylık birikim tutarı da çekilecek kredi tutarının yüzde 1'ini geçemeyecek.

EV SAHİBİ OLMAK İSTEYEN VATANDAŞA NE FAYDASI OLACAK?

Eskiden olduğu gibi vatandaşın yeniden ev sahibi olmak için tasarruf etmesini sağlamak amacı ile başlatılan devlet destekli konut hesabı sisteminin daha da geliştirilmiş halidir.

Şu anda ülkemizde konut hesabı sistemi uygulanmakta olup bu sistemde en az 36 ay boyunca para biriktiren kişilere ev satın alırken devlet hibe desteği sağlamakta ve hesapta biriken para üzerinden hesaplanmak üzere her sene yeniden artış oranı üzerinden hesaplanarak yükseltilmekte olan 28 bin 548 liraya kadar geri ödemesiz para vermektedir.

Yapı Tasarruf Sandığı ise konut hesabı sisteminin çok daha geliştirilmiş halidir. Bu sistemde de ev sahibi olmak isteyen vatandaşın önceden para biriktirmesi ve belirli bir birikime ulaşması şarttır. Ev satın almadan önce bankada birikim hesabı açarak düzenli para birikimi yapan vatandaş, biriktirmiş olduğu para üzerinden konut hesabı devlet desteği sisteminde olduğu gibi belirlenen oranda hibe para desteği alacak, buna ek olarak aynı bankanın konut kredisi faiz oranı yerine satın alacağı konut için eksik kalan tutar kadar çok daha düşük faiz oranı ile kredi kullanabilecektir.

İLK DEFA EV SAHİBİ OLACAKLARA FAİZSİZ KONUT KREDİSİ DESTEĞİ TALEBİ VAR!

Şu anda uygulamada olan konut hesabı ile devlet;

En az 36 ay ila 47 Ay arasında para biriktiren kişilere 2020 yılı konut hesabı devlet ödemesi teşvik parası 24 Bin 742 Lira

48-59 Ay arasında para biriktiren kişilere 2020 yılı konut hesabı devlet ödemesi teşvik parası 26 Bin 645,20 Lira

60 Ay arasında para biriktiren kişilere 2020 yılı konut hesabı devlet ödemesi teşvik parası 28 Bin 548 Liraya kadar hibe para desteği ödemesinde bulunuyor.

Konut hesabına olan ilginin sınırlı kalması, yükselen konut kredisi faiz oranları sonrası dalgalanan talep nedeni ile gayrimenkul sektörünün zor günler geçirmesi ve ev sahibi olmak isteyen kişilerin teşvik edilmesi amacı ile yapı tasarruf sandığı sistemi çok acil olarak hayata geçirilecek.