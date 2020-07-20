Ev alacaklara müjde! Devletten 82 bin TL hibe nasıl alınır? Geri ödemesiz para nasıl alınır?

Devlet geri ödemesiz hibe desteği programı 2020 yılı için ilk defa ev alacaklara ve evleneceklere 82 bin TL'ye varan geri ödemesiz destek veriyor. Peki devletin verdiği geri ödemesiz hibe desteği nasıl alınır? Devlet destekli geri ödemesiz ev alımı başvurusu nasıl yapılır?

Devlet geri ödemesiz hibe desteği programı 2020 yılı için ilk defa ev alacaklara ve evleneceklere 82 bin TL'ye varan geri ödemesiz destek veriyor. Kovid-19'la mücadele kapsamında açıklanan ekonomik paketlerde ev almak isteyenler için sevindirici bir detay bulunmakta. Devlet, geri ödemesiz hibe desteği programı 2020 yılı için ilk defa ev alacaklara ve evleneceklere 82 bin TL'ye varan geri ödemesiz destek veriyor. Devletin belirlediği bankalar üzerinden konut hesabı açan vatandaşlar, belirli bir süre birikim yaparak devletten geri ödemesiz hibe alacaklar. Konut hesabı olanlara devlet destekli hibe oranı, hesabın süresine göre değişiyor..

DEVLETTEN 82 BİN TL'YE KADAR HİBE NASIL ALINIR?

Devletin belirlediği bankalar üzerinden konut hesabı açan vatandaşlar, belirli bir süre birikim yaparak devletten geri ödemesiz hibe alabilecekler. Konut hesabı olanlara devlet destekli hibe oranı, hesabın süresine göre değişiyor.

-36 – 47 ay devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkı sağlayacağı oran %15 olurken; azami katkı tutarı 24 bin 741 TL olacak.

-48 – 59 ay devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkı sağlayacağı oran %18 olarak belirlenirken; azami katkı tutarı ise 26 bin 645 TL olacak. -60 ay ve üzeri devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktirenlere devletin katkı sağlayacağı oran %25; azami katkı tutarı da 28 bin 548 TL olacak.

Eğer evlenecek olan çiftlerin bu hesabı ortak açması durumu olursa da, devlet desteği 57 bin TL'ye kadar çıkacak.

İLK KEZ EV ALACAKLARA DEVLET DESTEĞİ ŞARTLARI NELER?

Devlet destekli hibeden faydalanmanın ilk şartı bankaya şahsen başvuru yapılması. Konut hesabı için herhangi bir bankaya başvurulabiliyor. Konut hesabı açan vatandaşlar isterlerse paralarını faize koyabilecekler.

DEVLET DESTEKLİ GERİ ÖDEMESİZ HİBE SAĞLAYAN KONUT HESABI NASIL İŞLEYECEK?

Devlet desteği ile hibe almak için konut hesabı açan kişiler, birikim yaptıkları bankalarda paralarını faize koyabilecekler mi? Devlet destekli konut hesabında üzenli ödeme şartı olacak mı? Konut hesabına toplu ödemeler yapılır mı? Konut hesabı açan kişiler dilerse paralarını faize koyabilecekler. Kampanya şartlarından birisi de düzenli ödeme talimatı olacak. Tek seferde toplu para yatırılmasından daha çok aylık olarak para biriktirilmesine teşvik amaçlı düzenli ödeme istenecek. Yukarıda belirlediğimiz şartlara göre devlet destekli geri ödemesiz parayla konut hesabı açan kişilerin arasında en az 36 aylık hesabı olanlara, geri ödemesiz para desteği sağlanacak. Paranın beklediği aylara göre de bu oran artırılacak. Bu programla gençlerin hem para biriktirmesine hem de ev sahibi olmasına yardım edilecek.

Geri Ödemesiz Devlet Destekli Hibe Sağlayan Hesap Nasıl İşlem Görecektir? Devlet desteği ile hibe ödemesi alarak konut almak isteyen vatandaşlar;

Birikim yaptıkları bankalarda paralarını faize koyabileceklerdir.

Düzenlenen kampanya şartlarının en önemli maddesi de düzenli ödeme talimatı olmaktadır.

Açılan hesap tek seferde toplu para yatırılmasından ziyade daha çok aylık olarak para biriktirilmesine teşvik amaçlı düzenli ödeme istenecektir.

Yukarıda belirtilen şartlara göre devlet destekli geri ödemesiz para ile konut hesabı açan kişilerin arasından en az 36 aylık hesabı olanlara, geri ödemesiz para desteği sağlanacaktır.

Paranın beklediği ay sayısına göre belirtilen meblağ oranı artırılacaktır.

Belirtilen program çerçevesinde gençlerin hem para biriktirmesine hem de ev sahibi olmasına yardım edilecektir.(Takvim)