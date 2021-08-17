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Ev alacaklara kötü haber! Fiyatlar yine yükseldi

AA |  17 Ağustos 2021 Salı - 14:47 | Son Güncelleme : 17 08 2021 - 14:47

Konut Fiyat Endeksi (KFE) haziranda aylık yüzde 2,7 ve yıllık yüzde 29,2 artışla 180,2 seviyesinde gerçekleşti.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran 2021  dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.
 
Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat  değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), haziranda bir önceki  aya göre yüzde 2,7 artarak 180,2 seviyesinde gerçekleşti.
 
Konut Fiyat Endeksi, 2020'nin aynı ayına göre yüzde 29,2 artarken, bu  dönemde reel yükseliş yüzde 9,9 oldu.
 
Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında,  haziranda bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,3'lük, Ankara'da yüzde 2'lik,  İzmir'de yüzde 3,4'lük artış kaydedildi. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına  göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 26,4, yüzde 25,7 ve yüzde  29,9 yükseldi.
 

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