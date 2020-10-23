Ev alacaklara devlet desteği! En az 25 bin TL destek…

Evi olmayan, ilk kez ev alacaklara 25 bin ila 28 bin lira devlet konut hibe desteği sunuluyor. Konut stokları azaldı, ev fiyatları yükseldi. TOKİ ile ev sahibi olma imkanı sağlanırken, devlet ilk defa ev alacak vatandaşları için yaklaşık yüzde 25 destek sunuyor. Konut hesabı açan ve bu hesaptan birim yapan vatandaşlar verilen devlet desteği merak ediliyor. İlk defa ev alacaklara devlet destekli konut hesabı hakkındaki detaylar…

İlk defa ev alacaklara 25 bin TL devlet desteği hakkındaki araştırmalar, ev fiyatlarının artmasıyla yoğunluk kazandı. Kirada oturan vatandaşa sunulan destekle, vatandaşlar konut hesabı sistemiyle hem para biriktirecek hem de devletten hibe alacak. Devlet desteğinin miktarı ise birikim tutarına ve sürecine bağlı olarak değişiklik gösterse de en az 25 bin TL destek sunuluyor. Sadece evi olmayan vatandaşlara ödenecek olan ve geri ödemesiz olarak devlet tarafından verilen destek için önce konut hesabı açmak gerekiyor. Ev almadan önce düzenli olarak konut hesabında para birikimi yapan vatandaşa, ev alma zamanında birikiminin peşinat olarak kullanmaları halinde 25 bin TL geri ödemesiz, karşılıksız hibe para desteği veriliyor.

YENİ EV ALACAKLARA KONUT HESABI ŞARTIYLA HİBE DESTEĞİ

Ev alma hayali kuran vatandaşlar birikimlerini bankada yapıyor olmaları şartıyla devletten en az 24 bin TL destek alabiliyor. Devlet tarafından ev alacak olan vatandaşlara verilen destek ödemelerinde nasıl alınacağı, hangi şartların karşılanacağı, neler yapılması gerektiği haberde aktarıldı.

KONUT HESABI NASIL AÇILIR?

Konut hesabı hizmeti bulunan özel ya da kamu bankası fark etmeksizin kimlik belgesiyle banka şubesine gidip, tek seferlik para yatırma hakkını kullanarak konut hesabı açılır. Aylık belirlenen tutarlarla göre düzenli ödeme yapmak için hesap hazırdır.

Konut hesabı Türk Lirası cinsinden vadeli ya da vadesiz olarak 2 seçenek ile de açılabiliyor. Konu konut hesabı açan kişi, birden fazla konut hesabı açamıyor. Ortak hesap olarak da açılamayan konut hesabına her ay düzenli olarak para yatırılması zorunludur.

İLK DEFA EV ALACAKLARA VERİLEN HİBE DESTEĞİNİN ŞARTLARI

Devletin sağlayacağı 25 bin TL'lik hibe desteğini almak için konut hesabı açmış olmak ve bu açılan konut hesabında en az 3 yıl boyunca düzenli olarak para birikimi yapılmış olması gerekiyor. Ev satın alırken açtıkları konut hesabında biriktirmiş oldukları paralarına ek olarak devlet 25 bin lira hibe para ödemesi yapıyor.

Devlet tarafından verilen 25 bin TL'lik konut hibe desteğinin ne kadar olacağı, açılan konut hesabında biriktirilen paranın tutarına ve birikim yapılan vade süresine göre belirleniyor.

- 36 – 47 ay arası para biriktiren kişilere yüzde 15 oranında devlet katkısı ile 24 bin 741 TL,



- 48 – 59 ay arası para biriktiren kişilere yüzde 18 oranında devlet katkısı ile 26 bin 645 TL,



- 60 ay ve üzeri para biriktiren kişilere yüzde 20 oranında devlet katkısı ile 28 bin 548 TL gibi bir devlet konut hibe desteği yapacak.



KONUT HİBE DESTEĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

7 Nisan 2015 tarihi itibari ile hepsi kendi üzerine kayıtlı bir konutu bulunmamak,

7 Nisan 2015 tarihinden itibaren devlet katkısına konu olacak nitelikte başka bir konut edinmemiş olmak,

Türk Vatandaşı olmak,



Her ay düzenli para birikimi yapmak.

Ev satın almadan önce en az 36 ay boyunca açtırmış olduğu konut hesabı üzerinden düzenli para birikimi gerçekleştirmek,



Evi satın aldıktan sonra 6 ay içerisinde talep edilen belgelerle beraber banka şubesine başvuruda bulunmak.