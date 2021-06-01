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Ev alacaklar için büyük fırsat! Yatırım yapan parası katlıyor
Ev almak isteyenleri kapsıyor. İl il açıklandı. Yatırım yapan 1 yılda parasına para katıyor. Metrekare fiyatı 3 bin 113 liradan satışa sunuluyor. Türkiye genelinde konut yatırımının en hızlı geri dönüş sağladığı iller arasında ortalama 18 yıl ile Ankara ve Şanlıurfa ilk sırada yer alırken, en çok konut satılan 30 il arasında ortalama amortisman süresi 18 yıl olarak ölçülen Ankara ve Şanlıurfa'yı Gaziantep izledi. İşte ev almak isteyenleri yakından ilgilendiren dikkat çeken sonuçlar...
Ev almak isteyenler vatandaşları ilgilendiren araştırmanın sonuçları yayımlandı. Türkiye genelinde konut yatırımının en hızlı geri dönüş sağladığı iller arasında ortalama 18 yıl ile Ankara ve Şanlıurfa ilk sırada yer alırken, en çok konut satılan 30 il arasında ortalama amortisman süresi 18 yıl olarak ölçülen Ankara ve Şanlıurfa'yı Gaziantep izledi. İşte merak edilen araştırma sonuçlarının detayları…