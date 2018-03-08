Ev alacaklar dikkat! Elinizi çabuk tutun...

Ev almayı düşünenler için Antalya Müteahhitler Derneği Başkanı Deniz Karataş'tan kritik uyarı geldi! Artan inşaat ve harfiyat masraflarından dolayı gelecek dönemde fiyatların daha da artacağını bildiren Karataş, "Elinizi çabuk tutun" dedi.

Müteahhitler Derneği Başkanı Deniz Karataş , 2018 yılında inşaat sektörü ve konut satışlarında ki gelişmeleri değerlendirdi. Başkan Karataş, demir fiyatlarındaki önlenemez yükselişi ve hafriyat maliyetlerinde artışın konut fiyatlarına olumsuz yansıyacağını kaydetti.

Haziran ayı itibarıyla her bağımsız bölüme bir otopark zorunluluğunun yanı sıra KDV oranları, tapu harcı, altyapı bedellerinin yükselmesi ve kredi faizleri dikkate alındığında Türkiye’de konut fiyatlarının düşmesinin mümkün olmadığını kaydeden Başkan Karataş, "Hatta daha da artacak" dedi

Bu şartlar altında müteahhitlik mesleğinin artık tercih edilmeyeceğini, müteahhit sayısının düşeceğine de işaret eden Deniz Karataş, bu durumun da fiyatları yukarı çekeceğini söyledi. Konut stokları eridikçe yerine koymanın asla eski maliyetlerle mümkün gözükmediğini ifade eden Karataş, "Ayrıca deprem ülkesi olmamız nedeniyle yapılar, daha özellikli ve koruyucu unsurları içinde bulundurmak durumunda.

Tüm bunlar yeni yılın ilk yarısından sonra fiyatlara yansıyacak gelişmelerdir. Konut ve inşaat sektörünün ekonomideki lokomotif görevini sürdürebilmesi için gerek yerel gerekse de devlet politikalarıyla desteklenmesi büyük önem arz ediyor" diye konuştu.