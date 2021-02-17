Ev alacak ya da kiralayacak herkesi ilgilendiriyor! Fiyatlar...

Koronavirüs pandemisi ile birlikte pek çok şirket uzaktan çalışmaya başladı ve bazı kurumsal şirketler pandemi sonrasında da uzaktan çalışma modelini devam ettirme kararı aldıklarını açıkladı. Eğitimin de koronavirüs süresince online olarak devam etmesiyle birçok kişinin şehirlere bağımlılığı kalmadı. Durum böyle olunca yazlıklar kışlığa döndü, büyükşehirlerde pandemiden kaçanlar sahil kentlerine akın etti.

Yüzde 62'ye kadar çıktı

Yükseliş sürecek

Kiralamak mı almak mı?

ProjEkspert Gayrimenkul kurucusu Emel Akbaş İdikut, pandemiyle birlikte yazlık bölgelerin 4 mevsim yaşama ev sahipliği yapmaya başladığını belirterek, “Yazlık evi yılda 4 ay ve üzerinde kullanım özgürlüğüne sahip bireyler için satın almak çok daha mantıklı. Çünkü tatil için ayırdıkları bütçe ile birkaç senede yatırımlarını amorti etmeleri mümkün. Ancak daha kısa sürelerde kullanım için kiralamak uygun bir seçenek” diye konuştu.