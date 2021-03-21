Ev alacak ya da kiralayacak herkesi ilgilendiriyor! Değişti, fiyatlar...

3 AYLIK KİRA 300 BİN TL

İzmir’de gayrimenkul danışmanlığı yapan Alişan Palut hem pandemi hem de İzmir depremi sonrasında yoğun taleple karşılaştıklarını söyledi. Mülk sahiplerinin ağırlıklı olarak sezonluk kiralamaya sıcak baktıklarını belirten Palut, “Alaçatı’da pandemi öncesi 90 bin civarında olan sezonluk 4+1 villa kirası geçen yıl 150 bin liraya bu yıl 200 bin liraya geldi. Havuzlu lüks villa da ise sezonluk yani 3 aylık kira 300 bin TL. Yaz tatili sezonu yaklaşıkça seçenekler azalacak ve bu fiyatlar daha da artacak. En makul seçenekler ise çarşıya yakın 2+1 daireler. Onlarda da 70-75 bin lira bandının altına yer bulmak zor” şeklinde konuştu.

GÜNLÜK BEDELİ 6 BİN TL