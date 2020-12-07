Ev alacak milyonları ilgilendiriyor... Bir dönem sona erdi! Bundan sonra...

Yeni dönem başladı. Artık yapılabilecek. Ev alacakları çok yakından ilgilendiren yeni uygulama ile mağduriyet yaşanmaması amaçlanıyor. Bugüne kadar pek çok farklı yöntem denenmişti. Dublörlü tapu oyunları bile vatandaşlar dolandırılmaya çalışıldı. Artık bu tür dolandırma yöntemleri uygulanamayacak

Amasya’da pilot uygulamasını başlattıkları “üç boyutlu kadastro” uygulamasını da sisteme entegre edeceklerini belirten Adlı, binayı, daire, hatta sistemden kata girip odaları, hatta kimin oturduğunun bile üç boyutlu görülebileceğini açıkladı. Adlı, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nda özetle şunları kaydetti:

“Ülke olarak en büyük sıkıntımız, fiili durumdaki bilgiler ile devletin kayıtlarında tutulan bilgiler arasında maalesef bire bir oturan bir sistem yok. Felaket anlarında, depremde, selde hak sahibini belirlemede veya hasar tespitlerinde sağlıklı çalışmalar yapamıyorsunuz.

Nisan sonu itibarıyla ruhsat alan, inşaat izni alan bütün binaların verilerini belediyeye başvuru yaptığı andan itibaren Belediye Kayıt Sistemi’nde hem nüfus görecek, hem bizim sistem görecek. Bu çalışmayla hangi gayrimenkulü kim kullanıyor, nasıl kullanıyor, kiracı mı, mal sahibi mi, artı riskli alandı, sit alanıydı vesaire, bütün bu bilgileri biz bir tarafta o taşınmazı kullanan vatandaşla, öbür taraftan da mülkiyet bilgileriyle konuşturup entegrasyonunu sağlayacağız.

3 boyutlu kadastro

‘Üç boyutlu kadastro’ diye bir çalışma yaptık, sistemle entegre ediyoruz. Artık bütün meskun alanların üç boyutlu olarak görüntülerini elde ediyoruz ve -binanın içindeki bağımsız bölümler de- mimari projelerin hepsini sayısallaştırdık. Artık, hangi bağımsız bölümse o bağımsız bölümün bulunduğu binayı, sokağı, caddesini değişik boyutlarda her yönüyle görebileceksiniz, hatta katını tıkladığınız zaman, o katın içine girip kaç daire var, dairelerin büyüklükleri nedir, kaç oda, kaç salondur, hepsini metrik olarak da görme imkânına sahip olacaksınız. Bir taraftan içinde oturanı görüyorsunuz, bina riskli mi, değil mi, göreceksiniz.

Yollar tıkanınca farklı yollarla sahtecilik yapmaya başladılar ama biz ihtisas kurumu olduğumuz için bizim elemanlar da bu konuda eğitimli yani farklı yollara da tevessül etseler, işte, robot resim kullanıyorlar, kişi benzetip geliyor, dublör kullanıyorlar. Bununla bu sefer sahtecilik yapmaya kalkıyorlar ama biz onları da yakalıyoruz.” (Milliyet)