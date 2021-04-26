Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor

DENETİM KURALI

Kimlik kartlarının sağlayacağı avantajlar konusunda bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can, "Teknolojik bir levha halinde binaya monte edilecek sertifika sayesinde o binanın teknik bilgilerine rahatlıkla ulaşılabilecek.

Bu bilgilerde bir değişiklik olup olmadığı da her beş yılda bir yapılan denetimlerle tespit edilecek. Binaya kaçak kat yapılmış mı, kolonlara zarar verecek bir işlem var mı bakılacak. Eğer çözümü mümkün bir hata varsa sorunun giderilmesi için süre verilecek.