Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Fiyatlar arttı, süre uzadı

FİYATLAR ARTTI

Küresel salgınla birlikte oluşan belirsizlik ortamında, tasarruf sahiplerinin tasarruflarını ilk etapta güvenli limanlarda değerlendirdiğini belirten TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, geçen yıl yaz aylarında kamu bankalarının düşük faiz kampanyasıyla aylık konut satışlarının 200 bin adete kadar çıktığını söyledi. “Konuta yönelik artan talep, kuşkusuz konut fiyatlarında da artışa neden oldu” diyen Maya, “Konut fiyatlarında, verilerin açıklanmasından bu yana yıllık bazda yaklaşık yüzde 30 ile en yüksek artış oranları görülmüştür. Ayrıca, yine bu dönemde özellikle yazlık bölgelerde konut talebinin artması da dikkat çeken konulardan bir diğeri olmuştur. Ancak, konut fiyatlarında talep etkisiyle görülen hızlı artış, kira piyasasında henüz tam anlamıyla gözlemlenememekte ve genellikle kiralarda enflasyon oranlarına yakın oranlarda artışlar olduğu görülmektedir. Bunlarla birlikte, makroekonomik verilerle desteklendiği sürece, kiralardaki artışların konut fiyatlarındaki artışı uzun vadede takip etmesi beklenmektedir” şeklinde konuştu.