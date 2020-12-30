Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapmadan...

Ev alacak herkesi ilgilendiren önemli bir uyarı yapıldı. Ev alacak vatandaşların mağdur olmaması için bunları yapması gerekiyor. Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği’nin Haziran 2018’de yürürlüğe girdiğini belirten İZODER Başkanı Levent Gökçe, “5-10 yıllık binalarda bodrum katı veya çatı katına bakarak su yalıtımı olup olmadığını, su sızıntısı, korozyon, küf gibi izlerden anlayabiliyoruz. Bu izler, binada sorun yaşandığının önemli göstergeleri. Binanın depreme dayanıklı olup olmadığını anlamak için mukavemet testi yaptırılmalı. Yeni ev alacak vatandaşlar da evin göze hitap eden bölümlerinden önce yalıtım konusunu sorgulamalı.” diye konuştu.

Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği’nin Haziran 2018’de yürürlüğe girdiğini belirten İZODER Başkanı Levent Gökçe, “2018 öncesi yapılan binalar müteahhidin insafına ve bilincine kaldı. Şu anda yapı stokunun sadece yüzde 1.5’i su yalıtımına sahip ” dedi.

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Gökçe, deprem riskine karşı su yalıtımının hayati önem taşıdığını açıkladı. Su Yalıtımı Yönetmeliği’nin 1 Haziran 2018’de çıktığını belirten Gökçe, “Deprem yönetmeliği sonrasında yapılsa dahi su yalıtımı olmadığı için son 18 yılda yapılan binalarda risk var. 2018 öncesi yapılan binalar müteahhittin insafına ve bilincine kalmış durumda. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren inşa edilen ve zorunlu olarak su yalıtımı yapılan bina sayısı toplam yapı stokunun sadece yüzde 1.5’ini oluşturuyor. Toplam 9.8 milyon bina, 28.6 milyon konutun bulunduğu ülkemizde bu oranlar, bugün güvenli bina sayısı konusunda maalesef istediğimiz noktada olmadığımızı gösteriyor. Binalarda su yalıtımının doğru uygulanması ve denetimine gerekli önemin verilmesinde geç kalındı ancak bundan sonra inşa edilen tüm binaları su yalıtımıyla korumalıyız ki 20 yıl sonra yeniden güçlendirme, kentsel dönüşüm konuşmak zorunda kalmayalım” dedi.